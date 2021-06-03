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Политика

Глеб Никитин и гендиректор ООО "Фольксваген Груп Рус" Штефан Меха обсудили меры поддержки автопрома

03 июня 2021 17:22  [205] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и гендиректор ООО "Фольксваген Груп Рус" Штефан Меха обсудили меры поддержки автопрома. Встреча состоялась в рамках рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, обсуждение мер поддержки автопроизводителей касались в том числе и Нижегородскую область.

Глеб Никитин отметил, что концерн Volkswagen – важный партнер для Нижегородской области. "Промышленным партнером в реализации инвестиционных проектов концерна является ведущий отечественный автопроизводитель коммерческой техники – "Группа ГАЗ"", - добавил глава региона, отметив при этом, что за время сотрудничества на ГАЗе были построены новые цеха, модернизирован окрасочный цех, а также усовершенствованы система логически и контроля качества.

Глеб Никитин особо отметил, что нижегородское правительство и в дальнейшем готово оказывать поддержку автопрому. Он добавил, что регион готов оказывать содействие в реализации долгосрочных проектов в Нижегородской области, в том числе для локализации производства, модернизации существующего модельного ряда, развития автокомпонентного бизнеса.

Гендиректор "Фольксваген Груп Рус" Штефан Меха добавил, что за последние 10 лет в Нижнем Новгороде они производили по полному циклу модели Volkswagen и Skoda, пользующие популярностью не только у российских клиентов, но и в странах Европы и СНГ. "Мы продолжаем развивать и модернизировать производство: в прошлом году были обновлены все выпускаемые модели, а в этом году мы запустили производство новой модели - Volkswagen Taos. Также рады внести свой вклад в развитие региона и обеспечивать здесь рабочие места", - сказал он.

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде выпускают кроссовер Volkswagen Taos (с мая 2021 года), Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Octavia.

Напомним, что ПМЭФ проходит ежегодно с участием президента РФ Владимира Путина, руководителей федеральных ведомств и российских регионов, глав дипломатических миссий. Стенд Нижегородской области на ПМЭФ-2021 посвящен 800-летию Нижнего Новгорода.

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Теги:
Автопром ГАЗ Глеб Никитин
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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