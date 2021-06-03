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Бизнес

Более 85% россиян считают себя финансово грамотными

03 июня 2021 19:07  [145] Бизнес

Банк "Открытие" подготовил опрос* по финансовой грамотности россиян и влиянию пандемию COVID-19 на их финансовое поведение. На Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессии "От финансовой грамотности к финансово устойчивому поведению. Как пандемия COVID-19 изменила потребительское поведение?", организованной при содействии Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России, результаты опроса представил член правления, руководитель блока розничного бизнеса банка "Открытие" Александр Пахомов.

"Согласно данным опроса, 50% россиян оценивают свой уровень финансовой грамотности как "средний", 26% - "скорее высокий" и еще 11% - как "высокий", позволяющий адекватно оценивать финансовую ситуацию и принимать разумные финансовые решения. Таким образом, более 85% наших соотечественников считают себя финансово грамотными", - рассказал Александр Пахомов. 12% наших соотечественников оценили свой уровень финансовой грамотности как "скорее низкий" или "низкий".

По мнению руководителя Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анны Харнас, данные опроса подтверждают, что большинство экономически-активных людей довольно высоко оценивают уровень своей финансовой грамотности и уверены, что знают, как принимать разумные финансовые решения. Однако, в решении практических финансовых вопросов те же люди ведут себя иррационально. Например, треть опрошенных говорит о том, что не имеют финансовую "подушку безопасности", которой хватит хотя бы на 1 месяц в случае отсутствия доходов или трудной жизненной ситуации, отмечает Анна Харнас.

"Пандемия существенно изменила отношение россиян и клиентов банка "Открытие" в частности, к сбережениям. Резко выросла доля тех, кто считает сбережения жизненной необходимостью - столкнувшись во время коронакризиса с резким падением или даже полной потерей доходов, люди поняли, как важно создавать и иметь личную финансовую "подушку безопасности", - сообщил Александр Пахомов.

Более двух третей россиян (69%) имеют сбережения или семейную финансовую "подушку безопасности". При этом 9% россиян не сберегали деньги до пандемии, но начали делать это во время коронакризиса. 18%, наоборот, сберегали деньги до пандемии, но перестали это делать в последний год из-за нехватки денег. 44% как сберегали деньги до пандемии, так делают это и сейчас. Среди имеющих сбережения 19% сказали, что накопленных средств им хватит на месяц, у 20% "подушка безопасности" составляет 1-3 месяца ежемесячных доходов. 15% из накопивших сбережения имеют запас денег на 3-6 месяцев, у 14% он превышает 6 месячных доходов. У 31% нет сбережений, которых хватит на покрытие текущих расходов семьи в случае отсутствия доходов, трудной жизненной ситуации.

"Россия переживает на пандемии настоящий инвестиционный бум. 73% россиян проявляют интерес к инвестициям либо уже пользуются инвестиционными продуктами. Банки должны быть готовы поддержать этот тренд, помогая миллионам россиян впервые в жизни стать финансовыми инвесторами, честно разъяснять им все преимущества и возможные риски разных инвестиционных продуктов", - отметил Александр Пахомов.

По данным исследования банка "Открытие", более трети россиян (35%) никогда не инвестировали, но хотят попробовать. Причем эта доля примерно одинакова во всех федеральных округах. Четверть опрошенных хотели бы инвестировать, но их сдерживает нехватка денег. 7% начали инвестировать или покупать ценные бумаги во время пандемии в 2020-2021 годах. 5% сообщили, что инвестируют в разные инструменты финансового рынка больше двух лет. Четверть россиян не собираются становиться инвесторами в любые финансовые инструменты.

Вопросы инвестирования и торговли на бирже россияне признали главными вопросами (так считает 23% опрошенных), на которые они хотели бы получить квалифицированные ответы экспертов.

"Пандемия превратила эволюцию цифровизации в революцию - дистанционное обслуживание из удобного и модного способа классического банкинга превратилось в ключевую функцию банков и гарантию их работоспособности в условиях локдаунов. Клиенты стали в разы активнее использовать возможности ДБО и этот тренд несомненно сохранится после пандемии. Цифровая эволюция банковского бизнеса благодаря пандемии совершила качественный скачок. Дальнейший рост дистанционного обслуживания требует доработки правовой и нормативной базы, возникает необходимость повышения доверия и уровня финансовой грамотности россиян», - подчеркнул Александр Пахомов.

По данным опроса банка "Открытие", 93% россиян пользуются интернет- банком или мобильным банком. Причем 87% - более двух лет, а 6% начали делать это в последние два года из-за пандемии. Еще 4% не пользуются, но собираются начать.

Активно пользуются Системой быстрых платежей(СБП) уже 44% опрошенных. Еще 25% имеют опыт ее использования.

Отношение россиян к биометрии остается неоднозначным. 20% полностью поддерживают сдачу биометрических данных и считают, что за использованием этой технологии будущее. Еще 37% в целом относятся к биометрии положительно, но не видят в ней особых преимуществ для себя. 23% опасаются биометрии из-за рисков утечки данных. 20% выступают против биометрии.

Главной проблемой, связанной с финансами (можно было давать больше одного ответа), россияне считают высокую инфляцию, которая обесценивает доходы и снижает доходность сбережений (66%). В топ-3 таких проблем вошли телефонное и онлайн-мошенничество (55%), а также отсутствие простых инструментов правовой защиты и гарантий сохранности средств в случае кибермошенничества (39%). По мнению 37%, в России нет достойных мер поддержки граждан в пандемию. 29% считают важной для себя финансовой проблемой отсутствие простых инструментов в борьбе с организациями, нарушающими права потребителей, 24% - отсутствие достоверной и полной информации по кредитам, 23% - отсутствие достаточной страховой защиты по вкладам (хотя государство гарантирует в случае отзыва лицензии у банков возврат вкладов и процентов в общей сумме 1,4 миллиона рублей), 22%- отсутствие полной информации и высокие риски по инвестиционным продуктам.

"В ходе сессии на ПМЭФ мы обсудили, что работа в области ФГ должна быть сбалансирована. Наша задача помочь государству, бизнесу и обществу найти равновесие в образовательно-просветительской и регуляторной деятельности. Дать людям знания, мотивировать их к использованию в жизни, при этом реализовывать защитные меры, которые помогут не совершать ошибки", - отметила Анна Харнас.

По данным состоявшегося опроса, телефонное и онлайн-мошенничество является одной из трех главных волнующих россиян проблем, связанных с финансами. 66% россиян (и 75% москвичей) в последний год сталкивались с действиями финансовых мошенников (телефонные звонки от имени банка, мошеннические ссылки на покупку товаров), но не пострадали от их действий. 8% не только сталкивались с мошенниками, но и потеряли из-за них деньги. 26% заявили, что ни они, ни члены их семьи с финансовыми мошенниками в последний год не сталкивались.

*Опрос проведен банком "Открытие" 24-25 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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Теги:
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