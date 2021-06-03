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Экономика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в ПФО оценил перспективы развития российского автопрома

03 июня 2021 19:28  [161] Экономика

3 июня 2021 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил с рабочей поездкой г. Набережные Челны (Республика Татарстан). В ходе поездки его сопровождал полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, представители профильных Министерств РФ, глава региона Рустам Минниханов.

Михаил Мишустин и Игорь Комаров посетили производственные предприятия ПАО "КАМАЗ", в частности осмотрели завод двигателей, где собирают самый современный двигатель в России – Р6, и завод каркасов кабин (зону логистики, цех сварки, цех окраски, измерительную лабораторию), побывали на автомобильном заводе,увидев процесс сборки автомобилей КАМАЗ, тестирования и проверки работоспособности всех систем и побеседовали с работниками завода.

Также делегация во главе с Председателем Правительства РФ посетила Научно- технический центр – ключевое подразделение ПАО "КАМАЗ", на базе которого производится разработка новых автомобилей, обладающих улучшенными потребительскими свойствами, автомобилей повышенной грузоподъемности на базе перспективных агрегатов, полноприводных автомобилей, специальных автомобильных шасси, в том числе автобусных.

По итогам посещения предприятия Михаил Мишустин провел совещание «О дальнейшем развитии ПАО "КАМАЗ" с учетом современных тенденций в области электродвижения».

Справочно: ПАО "КАМАЗ" – крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. Сегодня это современный комплекс, включающий в себя литейный и кузнечный заводы, завод двигателей, прессово-рамный завод, автомобильный завод, ремонтно-инструментальный завод, Индустриальный парк "Мастер". ПАО "КАМАЗ" входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей полной массой более 16 тонн. Группа компаний ПАО "КАМАЗ" объединяет 108 компаний на территории России, СНГ и дальнего зарубежья. Дилерская сеть "КАМАЗа" в России насчитывает более 170 субъектов. Производственные мощности составляют 71 тыс. автомобилей в год. Система менеджмента качества организации соответствует международному стандарту ISO 9001. Выпускаемая продукция: 60 моделей и более 1 500 комплектаций автомобилей. По итогам 2020 года ПАО "КАМАЗ" реализовало на внутренних и внешних рынках 37 028 грузовых автомобиля, объем экспорта составил 4 359 единиц.

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Теги:
Автопром Правительство РФ
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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