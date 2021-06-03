VIP-гости ПМЭФ-2021 поздравили Нижний Новгород с 800-летием на стенде региона Политика

VIP-гости Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) оставили поздравления к 800-летию Нижнего Новгорода на стенде Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что нижегородский стенд на ПМЭФ-2021 посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. Гости стенда оставляют на нем пожелания городу и его жителям.

Президент РАН Александр Сергеев пожелала родному городу "стать научно-технологическим форпостом будущего развития России!"

Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин - "Нижнему – быть космическим!" "Звездного творчества и процветания!" пожелала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, а руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Малков, "новых побед и свершений".

Президент корпорации "Технониколь" Сергей Колесников, пожелал "Нижнему – процветания". Замглавы минпромторга РФ Гульназ Кадырова, "успехов", а главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор фонда развития моногородов Ирина Макиева "сияния", "родному городу – молодеть и хорошеть!" пожелал член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии, уроженец Нижегородской области Андрей Слепнев.

""Родному Нижнему! Новых высот, новых глубин и новых свершений!" - обратился гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. "Нижнему! С Днем рождения! По сравнению с нами город молодой (нам больше 3 тысяч лет). Но сколько сделано!" - восхитился чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Российской Федерации Александр Бен Цви.

Свои пожелания и добрые слова в честь 800-летия Нижнего Новгорода отставили также главы российских регионов, политики и общественные деятели РФ.

Надпись "Любим вас!" на сербском языке нанесли представители делегации Сербии.

Точку в сегодняшних пожеланиях поставил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "С Днем рождения, любимый город! Все только начинается", - написал нижегородский губернатор.