Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 04 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
03 июня 2021 19:38  [183] VIP-гости ПМЭФ-2021 поздравили Нижний Новгород с 800-летием на стенде региона
03 июня 2021 17:22  [206] Глеб Никитин и гендиректор ООО "Фольксваген Груп Рус" Штефан Меха обсудили меры поддержки автопрома
03 июня 2021 15:58  [213] "Внедрение цифровых технологий позволило сделать предварительное голосование еще прозрачнее", - Владимир Распопов
03 июня 2021 12:05  [229] "Возможность проголосовать электронно - хорошее дополнение к привычному голосованию", - Артем Кавинов
03 июня 2021 11:05  [209] Владимир Путин отметил обновление списка кандидатов в Госдуму от "Единой России"
02 июня 2021 16:00  [301] "Партия Возрождения России" выдвинула 25 кандидатов для участия в выборах депутатов ЗС НО
02 июня 2021 12:50  [350] Социолог Александр Прудник оценил количество молодёжи в праймериз "Единой России"
02 июня 2021 12:10  [381] "Внедрение цифровых технологий в избирательный процесс делает голосование прозрачным", - Валентина Цыванова
01 июня 2021 18:30  [946] Владимир Блоцкий задекларировал наибольший доход среди депутатов Госдумы от Нижегородской области
01 июня 2021 15:47  [393] "Поддержка жителей – это самое главное, что может быть для любого кандидата", - Вадим Булавинов
Политика

VIP-гости ПМЭФ-2021 поздравили Нижний Новгород с 800-летием на стенде региона

03 июня 2021 19:38  [183] Политика

VIP-гости Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) оставили поздравления к 800-летию Нижнего Новгорода на стенде Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что нижегородский стенд на ПМЭФ-2021 посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. Гости стенда оставляют на нем пожелания городу и его жителям.

Президент РАН Александр Сергеев пожелала родному городу "стать научно-технологическим форпостом будущего развития России!"

Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин - "Нижнему – быть космическим!" "Звездного творчества и процветания!" пожелала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, а руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Малков, "новых побед и свершений".

Президент корпорации "Технониколь" Сергей Колесников, пожелал "Нижнему – процветания". Замглавы минпромторга РФ Гульназ Кадырова, "успехов", а главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор фонда развития моногородов Ирина Макиева "сияния", "родному городу – молодеть и хорошеть!" пожелал член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии, уроженец Нижегородской области Андрей Слепнев.

""Родному Нижнему! Новых высот, новых глубин и новых свершений!" - обратился гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. "Нижнему! С Днем рождения! По сравнению с нами город молодой (нам больше 3 тысяч лет). Но сколько сделано!" - восхитился чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Российской Федерации Александр Бен Цви.

Свои пожелания и добрые слова в честь 800-летия Нижнего Новгорода отставили также главы российских регионов, политики и общественные деятели РФ.

Надпись "Любим вас!" на сербском языке нанесли представители делегации Сербии.

Точку в сегодняшних пожеланиях поставил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "С Днем рождения, любимый город! Все только начинается", - написал нижегородский губернатор.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День города Праздники Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph