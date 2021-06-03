Почти 110 населённых пунктов Нижегородской области посетили "Поезда здоровья" с апреля Общество

Почти 110 населённых пунктов Нижегородской области посетили "Поезда здоровья" с апреля с начала работы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В региональном минздраве добавили, что специалисты мобильных лечебно-диагностических лабораторий в целом приняли более 16 тысяч жителей отдаленных районов Нижегородской области. Консультации узких специалистов получило около семи тысяч человек. Проведено более 21,5 тысячи исследований. В итоге около шести тысяч нижегородцев направлено на дообследование, более 950 - на госпитализацию.

Посетители мобильных лечебно-диагностических комплексов могут получить консультации кардиолога, невролога, эндокринолога, офтальмолога, онколога, хирурга, уролога, врача УЗИ-диагностики, терапевта.

"Высокотехнологичное оборудование "Поездов здоровья" позволяет выявить на ранних стадиях опасные заболевания, в том числе онкологические, следовательно, помогает врачам как можно раньше поставить пациенту точный диагноз и назначить эффективное лечение, от которого зависит выздоровление. Высокие технологии в медицине - это не просто гарантия восстановления здоровья, но зачастую и сохранение жизни", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в состав "Поездов здоровья" регион закупил новые передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, других болезней.

В рамках работы "Поездов здоровья" также проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил с 1 июля вернуться к активному проведению профосмотров и диспансеризации, отметив, что в ближайшее время будут наращиваться мощности диагностических мобильных комплексов. Правительству России поручено принять дополнительные меры по снижению заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Напомним, в текущем году "Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: И.М.Сеченова, Б.А.Королева, Н.Н.Блохина, П.Ф.Гусева и Н.А.Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.

В рамках реализации национального проекта "Демография" организован подвоз к "Поездам здоровья" маломобильных граждан и жителей удаленных населенных пунктов.

На сегодняшний день к мобильным лечебно-диагностическим комплексам были доставлены жители 679 отдаленных деревень и сел.