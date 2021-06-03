Названы сроки строительства новых линий метро
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 04 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
04 июня 2021 08:43  [77] Завод "Красное Сормово" спустил на воду сухогруз "Альфа Гермес"
03 июня 2021 19:07  [208] Более 85% россиян считают себя финансово грамотными
03 июня 2021 18:34  [222] ВТБ и "ДОМ.РФ" разработают программу поддержки ипотечных заемщиков в регионах
03 июня 2021 16:33  [243] РЖД и "Ростелеком" будут сотрудничать в развитии квантовых коммуникаций
03 июня 2021 16:10  [261] Банк "Открытие" и "Росатом" подписали соглашение о сотрудничестве
03 июня 2021 15:50  [204] "Ростелеком" и "Росгеология" будут вместе развивать цифровую экономику
03 июня 2021 15:36  [251] Группа Синара и банк "Открытие" подписали соглашение о сотрудничестве
03 июня 2021 15:20  [194] "МегаФон" поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий
03 июня 2021 15:03  [237] Банк "Открытие" и Mail.ru Group помогут малому и среднему бизнесу перейти в цифру
03 июня 2021 14:15  [236] Банк "Открытие" и администрация Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве
Бизнес

Завод "Красное Сормово" спустил на воду сухогруз "Альфа Гермес"

04 июня 2021 08:43  [77] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

ПАО завод "Красное Сормово" спустило на воду сухогруз "Альфа Гермес". Об этом сообщает пресс-служба завода.

Согласно информации, это уже восьмое судно в серии из девяти сухогрузов для транспортной компании ООО "Альфа", которые сормовская верфь строит по заказу ПАО "ГТЛК".

По словам гендиректора завода Михаила Першина, в мае верфь выиграла объявленный ГТЛК конкурс на право заключения контракта на строительство новой серии из 11 сухогрузов проекта RSD59. Эти суда планируется передать заказчику до конца 2022 года.

"Сейчас ведем переговоры и по другим контрактам. Обсуждается строительство серии сухогрузных теплоходов проекта RSD34 и пассажирских лайнеров проекта PV180, которые рассчитаны на 180 пассажиров. Рассматриваются варианты строительства от одного до трех таких лайнеров", - добавил он.

После спуска сухогруз будет достраиваться на воде, а затем пройдет ходовые испытания, после чего судно передадут заказчику. "Альфа Гермес" будет приписан к порту Таганрога.

Технические характеристики проекта RSD59:

  • Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного "река/море" плавания "Волго-Дон макс" класса.
  • Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Красное Сормово
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph