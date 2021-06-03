Завод "Красное Сормово" спустил на воду сухогруз "Альфа Гермес" Бизнес

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

ПАО завод "Красное Сормово" спустило на воду сухогруз "Альфа Гермес". Об этом сообщает пресс-служба завода.

Согласно информации, это уже восьмое судно в серии из девяти сухогрузов для транспортной компании ООО "Альфа", которые сормовская верфь строит по заказу ПАО "ГТЛК".

По словам гендиректора завода Михаила Першина, в мае верфь выиграла объявленный ГТЛК конкурс на право заключения контракта на строительство новой серии из 11 сухогрузов проекта RSD59. Эти суда планируется передать заказчику до конца 2022 года.

"Сейчас ведем переговоры и по другим контрактам. Обсуждается строительство серии сухогрузных теплоходов проекта RSD34 и пассажирских лайнеров проекта PV180, которые рассчитаны на 180 пассажиров. Рассматриваются варианты строительства от одного до трех таких лайнеров", - добавил он.

После спуска сухогруз будет достраиваться на воде, а затем пройдет ходовые испытания, после чего судно передадут заказчику. "Альфа Гермес" будет приписан к порту Таганрога.

Технические характеристики проекта RSD59: