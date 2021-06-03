Банк "Открытие" намерен увеличить объемы финансирования компаний МСБ на Ямале Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" намерен увеличить объемы финансирования компаний МСБ на Ямале. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве между банком и регионом.

Банк "Открытие" готов выступить финансовым партнером округа в реализации инфраструктурных проектов, в том числе в сфере государственно-частного партнерства и развитии малого и среднего предпринимательства.

Банк и компании группы по соглашению смогут выступить финансовыми агентами в реализации на Ямале проектов развития транспортной инфраструктуры. В частности, банк "Открытие" может стать партнером в реализации проектов государственно-частного партнерства при строительстве водовода пос.Харп – г.Лабытнанги, а дочерняя компания банка "Балтийский лизинг" – принять участие в проектах обновления парков городского транспорта. Также банк выразил готовность участвовать в организации размещения облигационных займов или кредитования бюджета региона.

Одной из важных сфер потенциального сотрудничества между банком и регионом может стать развитие малого и среднего бизнеса в ЯНАО. Банк "Открытие" уже активно участвует в государственных программах поддержки и выступает партнером тысячи ямальских предпринимателей. Соглашением предусмотрено дальнейшее развитие этого направления сотрудничества за счет предложения льготных продуктов для компаний региона.

Также банк продолжит развивать финансовую инфраструктуру региона, предлагая предприятиям бюджетной сферы современное и комфортное банковское обслуживание по зарплатным картам.

"Банк "Открытие" считает развитие партнерских отношений с Ямало-Ненецким автономным округом, одним из самых динамично развивающихся регионов России, важным для обеих сторон. Мы готовы принять участие в финансировании социально значимых региональных проектов, оказывать комплексную финансовую поддержку местным предпринимателям и учреждениям социальной сферы. Уверен, что наше сотрудничество позволит Ямало-Ненецкому автономному округу укрепить позиции среди наиболее развитых регионов страны", - сказал президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в свою очередь сказал, что на Ямале накоплен большой опыт реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства.

"Это и мост через реку Пур, и реконструкция аэропорта Нового Уренгоя, и строительство детских садов. Мы намерены и дальше привлекать инвесторов к созданию нужной для округа инфраструктуры. Поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с банком "Открытие", который может выступить финансовым партнером проектов", - заметил он.

СПРАВКА:

Банк "Открытие" обслуживает в ЯНАО около тысячи предпринимателей и 10 тысяч частных клиентов. Розничный кредитный портфель банка в регионе составляет 1,6 млрд рублей, при этом примерно половина приходится на ипотеку. Бюджетникам банк предоставляет специальные условия кредитования и рефинансирования, а также обслуживания карт. Общий объем средств клиентов, размещенных в банке на депозитах, – 1,3 млрд рублей. Банк "Открытие" представлен на Ямале 2 офисами в Новом Уренгое и Ноябрьске.