Восемь способов тратить на продукты меньше без вреда для здоровья

Продукты – это неотъемлемая часть жизни людей. Человек завтракает, обедает, ужинает, просто перекусывает, потому что еда – это топливо, без которого человек не может существовать. Без покупки продуктов не обходятся и праздники, застолья.

К счастью, в современное время нет проблем с продуктами. В каждом российском городе есть продуктовый магазин. К примеру, магазин Светофор в Нижнем Новгороде, где тысячи клиентов приобретают качественные продукты.

Советы по экономии

Мы хотим качественно и достаточно питаться, но тратить много денег никому не хочется. Поэтому обращаю вашему вниманию список советов, которые помогут вам сократить расходы на еду, но при этом качественно и рационально питаться:

Составление списка. Согласитесь, что часто мы совершаем спонтанные покупки. Составленный список продуктов защитит покупателя от ненужных, необдуманных покупок. Вы должны точно продумать, какое блюдо вы хотите приготовить и что нужно купить для этого. Это защитит вас от повышенных расходов и сделает из вашего похода в супермаркет организованный процесс;

В магазин только на сытый желудок. Мало кто поспорит, что в голодном состоянии просто разбегаются глаза. Хочется купить и сладкое, и соленое, и кислое. Человеку кажется, что он сможет съесть всё. Пообедав перед походом за товарами, вы не захотите купить лишнее. Таким образом, на продукты уйдет гораздо меньше денег и времени;

Продукты собственной марки. Как правило, крупная торговая сеть обзаводится своей маркой, под которой осуществляет продажу менее известных сетей по уменьшенной цене. Если вам нет разницы в марке молока или сыра, то лучше приобретать собственную марку магазина, не уступающую по качеству брендовым;

Использование бонусных карт. Крупные супермаркеты зачастую предлагают своим клиентам оформить бонусную карту. Не стоит отказываться от такого предложения. Это позволит неплохо сэкономить на дальнейших покупках. Бонусные карты нужно заводить в том случае, когда вы ежедневно посещаете один и тот же супермаркет;

Сравнение цен. Необходимо сравнивать цены крупных супермаркетов. В одном магазине цена на молоко может быть выше, а в другом, соответственно, ниже. В сравнении цен вам поможет известное приложение "Едадил";

Еда без упаковки. Продукты в пенопластовой упаковке стоят, как правило, дороже, чем на развес. Данный совет поможет вам не только сэкономить, но и помочь окружающей среде, так как пенопластовые контейнеры не подлежат переработке;

Отказ от пластиковых пакетов. Во-первых, пластиковые пакеты стоят денег. Во-вторых, они не подлежат переработке, что вредит окружающей среде. Иначе говоря, вы убьёте двух зайцев: сэкономите и сделаете чище окружающий мир;

Отказ от полуфабрикатов. Как уже было сказано выше, еда в упаковках стоит дороже. Это касается как гречки и крупы, так и сосисок, колбасы, сыров, консервов. Вместо этих продуктов лучше купить недорогие куски рыбы определенного сорта, мяса. Это будет не только дешево, но и полезно, так как полуфабрикаты никогда не отличались пользой для организма. Также следует обращать внимание на целую рыбу и целые тушки курицы, так как они доступнее вырезки или филе и полезнее: вы сможете приготовить сразу несколько различных блюд.

Что не стоит делать

Экономия, безусловно, полезно, но сильно увлекаться не стоит. Все должно быть в пределах разумного. Есть люди, которые слишком глубоко погружаются в процесс экономии на еде. Они начинают приобретать и использовать испорченные продукты, потому что это очень дешево. Как показывает практика, заканчивается это госпитализацией и лечением организма.

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