"Программа "Городская среда" позволяет свести воедино разные точки зрения на благоустройство", - Евгений Люлин Общество

Евгений Люлин Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Программа "Городская среда" позволяет свести воедино разные точки зрения на благоустройство и воплотить их в проекты", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя реализацию программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

По его словам, благодаря реализации программы за несколько лет в Нижнем Новгороде и в районах области появились десятки современных общественных пространств, пробудилась поистине народная градостроительная инициатива.

"Важной отличительной чертой всероссийского проекта от других является непосредственное участие граждан на всех стадиях реализации проекта. Ведь изначально именно жители формируют список объектов, которые необходимо благоустроить, активно участвуя в рейтинговом голосовании. В этом году в голосовании приняли участие более 180 тысяч жителей области", - подчеркнул Евгений Люлин.

"Люди участвуют в обсуждении проектов, могут вносить свои правки в готовые планы или предлагать что-то новое, а также контролировать качество выполнения работ. Формируются группы общественных инспекторов, привлекается молодежь, представители старшего поколения и люди с ограниченными возможностями. В этой работе также активно участвуют депутаты разных уровней, гражданские активисты и общественные организации", - добавил он.

Председатель парламента напомнил, что в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году в состав победителей от Нижегородской области вошли четыре муниципальных образования - Городец, Шахунья, Бор и Выкса. Общая сумма гранта составила 295 млн рублей.

"В 2021 году шесть городов Нижегородской области выиграли гранты на благоустройство по итогам IV всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения-2021" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Арзамас, Саров, Семенов, Чкаловск, Павлово и Первомайск получат из федерального бюджета в общей сложности 350 млн рублей, которые будут направлены на реализацию проектов развития общественных пространств. Чем больше благоустроенных пространств будет появляться в каждом районе Нижегородской области, тем будет комфортнее жить", - заключил Евгений Люлин.