Написанная Александром Вайнбергом песня признана лучшей к 800-летию Нижнего Новгорода Общество

Александр Вайнберг Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Написанная Александром Вайнбергом песня признана лучшей к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Гордуме.

Согласно информации, 3 июня были подведены итоги конкурса на лучшую торжественную песню о Нижнем Новгороде, посвященную 800-летию со дня основания города.

Наибольшее количество голосов получила песня "Нижегородская", написанная членом Совета Федерации, представляющим Законодательное собрание Нижегородской области Александром Вайнбергом и представленная на конкурс в исполнении группы "Любэ". За нее проголосовали почти 8 тысяч человек.

Второе место заняла песня "Нижний Новгород" авторства директора концертно-гастрольного бюро "Нижегородконцерт" Александра Бениша и Николая Денисова.

На третьей позиции расположилась песня "Город Славы", музыку для которой написал Евгений Петров, а стихи – Александр Цирюльников.

По итогам конкурса планируется выпустить сборник "Песни о Нижнем Новгороде".

"Песня, которая стала победителем, надеюсь, прозвучит в оригинальном исполнении Николая Расторгуева на торжественном праздничном мероприятии, посвященном 800-летию Нижнего Новгорода. Кроме того, мы планируем, что в августе пройдет концерт на площадке Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева, на котором нижегородцы смогут услышать участников конкурса", - сказал председатель Гордумы Олег Лавричев.