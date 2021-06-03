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Услуга консьержа

04 июня 2021 11:55  [114]

Банковский консьерж-сервис позволяет доверить разнообразные задачи сотрудникам. На сегодняшний день услуги консьержа доступны в основном держателям премиум продуктов, а они подразумевают под собой информационную поддержку и помощь в процессе получения разнообразных услуг и товаров в круглосуточном режиме. Хотя возможности данного сервиса отличаются в зависимости от банка, чьим клиентом является человек.

Сейчас подобная услуга доступна в основном владельцам премиальных дебетовых или кредитных карт. Хотя в каждом банке устанавливают индивидуальный перечень карт, позволяющий пользоваться подобной услугой, поэтому вполне возможны исключения.

Пользователи подобной услуги получают уникальную возможность получать разнообразную информацию о товарах и услугах в круглосуточном режиме. Кроме всего прочего, данный сервис позволяет не только узнавать информацию, но и совершать определенные действия. Например, забронировать какие-то услуги или приобрести билеты на какое-то мероприятие или транспорт.

Далеко не все банки предоставляют такую услугу на бесплатной основе, во многих за нее придется оплачивать дополнительно. Обычно, данная услуга подключается автоматически в процессе оформления банковской карты, а вот о порядке ее отключения необходимо узнавать отдельно. Пользоваться этой услугой максимально просто, обычно, достаточно только позвонить на горячую линию, и специалисты закажут необходимые услуги.

Перед пользователями консьерж-сервиса доступны достаточно широкие возможности, среди которых можно перечислить следующие:

  1. Получение самой разнообразной информации относительно любой сферы жизни;
  2. Оплата, бронирование и заказ доставки товаров или услуг.

Такой сервис очень пригодится в путешествиях, ведь при его помощи можно узнавать важную информацию о расписании движении транспорта, а также получить помощь в резервировании билетов и состыковке рейсов. Можно арендовать автомобиль, получать медицинские услуги, информацию о гостиницах, работе развлекательных заведений и многое другое.

Полезен такой сервис будет и в самых будничных вопросах. Например, можно получить помощь в поиске репетитора, организации спортивных занятий, заказать такси или эвакуатор для машины, найти специалиста для ухода за любимым питомцем или другой обслуживающий персонал.

Кроме того, для решения разнообразных бизнес-задач подобный сервис также необходим, ведь он помогает найти контракты, организовать рабочий процесс или семинар.

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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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