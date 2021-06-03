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Спорт

Девять инклюзивных зон будут работать на фестивале "Самый спортивный" в Нижнем Новгороде

04 июня 2021 12:45  [96] Спорт

Девять инклюзивных зон будут работать на фестивале "Самый спортивный" в Нижнем Новгороде. Об этом пишет https://pravda-nn.ru/.

Согласно информации, фестиваль пройдет 5 июня на площадке "Спорт Порт" стадиона "Нижний Новгород".

Для людей с ограниченными возможностями будет организовано девять инклюзивных зон. Среди участников соревнований команды из Дзержинска, Бора, Городца и Нижнего Новгорода. Всего в мероприятии планируют принять участие около 150 человек.

"В программе у нас баскетбол на колясках 3 на 3, армрестлинг, городки, дартс, диск-гольф, бочча, шашки, спортивный лабиринт, а ещё попробуем провести соревнования по стрельбе из лука. Победителей и призёров будем определять как в личном, так и в командном зачёте", - сказала один из организаторов фестиваля Руфина Клишковская.

Отмечается, что председатель общественной организации инвалидов колясочников "ПараПлан" Михаил Четвертаков вместе с певицей и моделью Алёной Бекишевой выступят на фестивале с лекцией "Победная формула". Речь пойдёт о спорте без границ и проекте "Взгляд с высоты", где будут рассказы о достижениях людей с инвалидностью, об искусстве и самореализации.

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Теги:
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