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Бизнес

Банк "Открытие" профинансирует строительство транспортно-логистического центра на 7 млрд рублей

04 июня 2021 13:10  [126] Бизнес

Банк "Открытие" профинансирует строительство крупного транспортно-логистического центра в Подмосковье на 7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк подписал соглашение с ООО "ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ" (ООО "ОТТ") о финансировании строительства мультимодального транспортно-логистического центра "Восточный" в подмосковном городе Электроугли. Для реализации этого проекта банк предоставит 7 млрд рублей.

Соглашение подписали старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие" Андрей Карасев и председатель совета директоров ООО "ОТТ" Александр Кахидзе.

ООО "ОТТ" – системообразующая организация российского транспортного комплекса. Совместно с ОАО "РЖД" и правительством Московской области компания продолжает реализацию инвестиционного проекта по созданию в восточной части Московского региона узлового мультимодального транспортно-логистического центра – ТЛЦ "Восточный"(соответствующее соглашение было подписано в 2017 году). Этот центр – один из крупнейших в России, его проектная мощность составляет 600 тысяч двадцатифунтовых контейнеров в год.

Созданная на сегодняшний день инфраструктура позволяет обрабатывать 300 тысяч контейнеров в год. Полное завершение строительства запланировано на конец августа 2021 года.

"Мы рады принять активное участие в реализации проекта всероссийского масштаба и начать сотрудничество с новой для нас крупной компанией в этой сфере, – прокомментировал Андрей Карасев. – Банк "Открытие" участвует в финансировании инфраструктурных проектов по всей России, в частности, в сфере транспорта. ТЛЦ "Восточный" позволит создать новые рабочие места и улучшить логистические цепочки поставок товаров в масштабах страны".

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Теги:
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