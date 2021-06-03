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04 июня 2021 13:21  [193] Нижегородский лицей №38 вошел в ТОП-30 лучших школ технического профиля России
Общество

Нижегородский лицей №38 вошел в ТОП-30 лучших школ технического профиля России

04 июня 2021 13:21  [193] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский лицей №38 занял 26 место рейтинга лучших школ России, готовящих абитуриентов для ведущих вузов естественно-математического и инженерно-технического профилей, по мнению RAEX (РАЭКС-Аналитика). Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Для определения позиций школ в рейтинге учитывались данные о количестве выпускников, зачисленных в 2020 году на первый курс бакалавриата или специалитета. На положение в рейтингах также влияли уровень вузов и основание для зачисления абитуриента (на бюджетной основе по общему конкурсу, на платной основе, в рамках целевого приема или без вступительных испытаний по результатам олимпиад).

Рейтинг основывается на статистике поступления абитуриентов в 37 ведущих вузов страны по техническим направлениям подготовки. При расчете рейтингов использовались данные о поступлении почти 60 тысяч выпускников 2020 года более чем 10 тысяч российских школ.

Лицей №38 по данной методике вычисления получил высокий балл - 55.199.

Также в российский Топ-200 вошли нижегородские - лицей-интернат "Центр одаренных детей" (77 место - 32.494 балла) и лицей № 40 (91 место - 29.591 баллов), саровские - лицей №3 (114 место -25.639 баллов) и лицей №15 им. академика Юлия Борисовича Харитона (115 место - 25.589 балла).

Всего эксперты оценили 200 школ из 44 регионов России. В пятерку лучших вошли: Бауманская инженерная школа № 1580, специализированные учебно-научные центры (СУНЦ) при МГУ и Новосибирском госуниверситете, Предуниверситарий МИФИ и Санкт-Петербургский Президентский физико-математический лицей № 239.

Отметим, что такой рейтинг был составлен агентством впервые. Исследование проведено при поддержке Фонда Андрея Мельниченко.

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