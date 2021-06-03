ГК "Титан" инвестирует 5 млрд рублей в импортозамещающее производство в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

ГК "Титан" инвестирует 5 млрд рублей в импортозамещающее производство в Нижегородской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, в ходе ПМЭФ губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров АО "ГК "Титан" Михаил Сутягинский подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по строительству на территории региона импортозамещающего предприятия по выпуску микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей.

По словам Глеба Никитина, строительство нового производственного комплекса по выпуску импортозамещающей продукции для Нижегородской области является важным шагом в развитии экономики региона.

Объем инвестиций составит 5 млрд рублей. Планируется создать около 100 рабочих мест. Разместить завод планируется на территории особой экономической зоны "Кулибин", созданной в Дзержинске в 2020 году.

Запуск производства запланирован на 2023-2024 года.

СПРАВКА:

Микронизированный силикагель применяется в производстве шин и резинотехнических изделий, в химической промышленности – как носитель катализаторов, в производстве лакокрасочных материалов и пластмасс – в качестве наполнителя, в пищевом производстве – для фильтрации и стабилизации напитков и растительных масел, а также во многих других областях.

Стабильный силиказоль используется в нефтепереработке для синтеза катализаторов гидрокрекинга, в производстве трансформаторной стали для получения антикоррозийных и антипригарных покрытий, клеев, бумаги, эмульсионных красок, строительных материалов.