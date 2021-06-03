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Бизнес

"Ростелеком" и "Роскосмос" модернизируют телекоммуникации на космодроме Восточный

04 июня 2021 13:44  [115] Бизнес

ПАО "Ростелеком" и Госкорпорация "Роскосмос" модернизируют телекоммуникации на космодроме Восточный. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в рамках ПМЭФ компании подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

Подписи на документе поставили генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Стороны договорились совместно использовать свои интеллектуальные потенциалы, организационные, технические и административные ресурсы для развития цифровых продуктов и сервисов, а также рассмотрят возможность осуществления совместной деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Меморандум определяет конкретные направления сотрудничества, в частности создание системы телекоммуникационного обеспечения и связи космодрома Восточный, а также развитие разветвленной телекоммуникационной инфраструктуры для создания корпоративной среды обмена информацией между организациями ракетно-космической промышленности, и с федеральными органами исполнительной власти. Помимо этого, планируется обмен аналитической и статистической информацией, организация и совместное участие в научно-практических конференциях, форумах, семинарах, иных мероприятиях по вопросам информационно-коммуникационных технологий и инновационной деятельности.

"Надежная и современная инфраструктура является основой для цифровизации ракетно-космической промышленности, она позволит связать все наши организации и сформировать единую цифровую "экосистему Роскосмоса". Кроме того, переход к цифровой межзаводской кооперации требует наличия высокоскоростных защищенных каналов связи", - отметил генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Ростелеком" имеет большой и успешный опыт сотрудничества с предприятиями "Роскосмоса". Подписанный меморандум выводит на новую орбиту уровень взаимодействия между нашими компаниями. Спектр нашего взаимодействия расширяется от модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, включая космодром Восточный до совместной цифровизации всей Госкорпорации "Роскосмос" с дочерними предприятиями", — сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

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Теги:
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