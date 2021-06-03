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Бизнес

Банк "Открытие" готов выступить партнером развития особой экономической зоны в Курганской области

04 июня 2021 13:52  [106] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" готов выступить партнером развития особой экономической зоны в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, в рамках ПМЭФ банк и Курганская область заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ подписали член правления банка "Открытие" Александр Пахомов и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Соглашение предусматривает совместную разработку и реализацию инвестиционных проектов. Банк будет финансировать инфраструктурные и социальные проекты, работать над повышением качества банковского обслуживания населения и предприятий, а также доступности финансовых услуг на территории Курганской области.

В настоящее время Курганской областью подготовлена заявка на создание особой экономической зоны. При положительном решении этого вопроса банк "Открытие" готов выступить финансовым партнером области по финансированию строительства необходимых для функционирования зоны объектов инфраструктуры, проводить экспертизу проектов государственно-частного партнерства, содействовать резидентам ОЭЗ в кредитовании и привлечении инвесторов

"Банк "Открытие" считает развитие партнерских отношений с Курганской областью важным для обеих сторон. Мы готовы принять участие в финансировании проектов, связанных с созданием в Курганской области особой экономической зоны, оказывать финансовую поддержку местным предпринимателям и учреждениям социальной сферы. Уверен, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным и внесет достойный вклад в успешное развитие региона", - сказал член правления банка Александр Пахомов.

По словам главы региона Вадима Шумкова, Курганская область сейчас активно развивается, и потому заинтересована в появлении новых партнеров. "Любой проект начинается с бизнес-плана и поиска источника финансирования. Поэтому наличие такого надежного финансового партнера положительно скажется на реализации новых проектов в любой сфере – будь то бизнес, социальная сфера, фермерство или инфраструктура", – отметил губернатор.

На 1 мая 2021 года розничный кредитный портфель банка "Открытие" в регионе составил 1,5 млрд рублей. Банк выступает надежным партнером бюджетных организаций региона – более 2 тысяч бюджетников получают заработную плату на счета в "Открытии". Всего в Курганской области более 6 тысяч зарплатных клиентов банка. Портфель вкладов физических лиц превысил 1,6 млрд рублей.

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