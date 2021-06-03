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Бизнес

ПСБ финансирует гражданские проекты ОПК на сумму более 260 млрд рублей

04 июня 2021 14:01  [110] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ПСБ финансирует гражданские проекты ОПК на сумму более 260 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, 3 июня в ходе Петербургского международного экономического форума председатель ПСБ Петр Фрадков выступил на круглом столе "Системообразующие отрасли: инвестиционная привлекательность и экспортный потенциал". Перед участниками мероприятия также выступили заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Ученов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Круглый стол был посвящен вопросам постковидного развития России и тем мерам, которые необходимо предпринять, чтобы сохранить рыночные ниши и удержать лидерство по отдельным направлениям технологического развития, критически важным для экономической и национальной безопасности государства.

В своем докладе Петр Фрадков отметил, что ПСБ является абсолютным лидером рынка в части финансирования ОПК и сопровождения ГОЗ, а по направлению финансирования диверсификации - ключевым финансовым институтом. Объем кредитно-гарантийной поддержки сектора со стороны банка на текущий момент составляет около 1,2 трлн рублей, а по гражданским проектам ОПК - порядка 260 млрд рублей, среди них - поддержка банком запуска диверсификационного технопарка, реализация системы мониторинга электродвигателей, проекты в сфере станкостроения.

Для выявления дополнительных стимулов развития диверсификации банк регулярно проводит исследование отрасли, согласно которому основным барьером в развитии организации ОПК называют проблемы, связанные с рынком сбыта. Это высокие издержки выпуска продукции гражданского назначения (ПГН), существенная конкуренция на целевом рынке и отсутствие гарантий сбыта.

"Я считаю, что для решения этого вопроса необходимо нарастить продажи до объемов, которые позволят снизить издержки, а также расширить меры господдержки покупателя за счет увеличения бюджетных лимитов по льготным лизинговым программам на покупку гражданской продукции ОПК. Кроме того, положительно скажется и дальнейшее развитие экспортных проектов: мы прогнозируем рост кредитного портфеля и увеличение количества транзакций по странам СНГ, Африки и Азии в связи с высокой востребованностью российской продукции на данных рынках", - отметил председатель ПСБ.

Также из ограничений Петр Фрадков назвал дефицит финансирования выпуска ПГН.

"Решить его можно за счет развития дополнительных источников и инструментов привлечения фондирования. На раннем этапе здесь ведущая роль отводится бюджетным инвестициям и таким структурам как Фонд перспективных исследований, поскольку банки не могут кредитовать такие проекты. Поэтому ПСБ как опорный банк ОПК создал специализированный фонд, который позволяет финансировать военные и гражданские проекты с третьей стадии жизненного цикла продукта", - сказал он.

Глава ПСБ также отметил, что, начиная с этапа создания производств и до выхода на серийный выпуск, необходимо широкое применение проектного финансирования на длительные сроки от 7-10 лет по приемлемым ставкам. "Во многих странах для этих целей применяются долгосрочные облигации, в том числе и бессрочные. Такие инструменты могут использоваться и российскими организациями ОПК для финансирования гражданских проектов", - резюмировал Петр Фрадков.

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