Четыре павильона над входами в метро снесут в Нижнем Новгороде

Павильон на станции Заречная
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Четыре павильона над входами в метро снесут в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации района.
Речь идет о павильонах на станции метро "Заречная": со стороны Заречного рынка и со стороны управления Пенсионного фонда РФ, а также на станции метро "Двигатель Революции": со стороны городской клинической больницы №33 и по адресу: пр. Ленина, 58.
В ведомстве пояснили, что павильоны сносят во исполнение судебных решений.
Отметим, что демонтажные работы уже начались. Снос объектов планируется выполнить до 15 июля.
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