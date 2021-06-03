Четыре павильона над входами в метро снесут в Нижнем Новгороде Общество

Павильон на станции Заречная Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Ленинский

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Четыре павильона над входами в метро снесут в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации района.

Речь идет о павильонах на станции метро "Заречная": со стороны Заречного рынка и со стороны управления Пенсионного фонда РФ, а также на станции метро "Двигатель Революции": со стороны городской клинической больницы №33 и по адресу: пр. Ленина, 58.

В ведомстве пояснили, что павильоны сносят во исполнение судебных решений.

Отметим, что демонтажные работы уже начались. Снос объектов планируется выполнить до 15 июля.