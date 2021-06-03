Мусорные мешки

В современном мире мешки для мусора нашли свое широкое применение практически в любой сфере жизни. Сегодня их используют для сбора бытового, офисного, строительного и многих других видов мусора. Купить мусорные пакеты сейчас предлагает любой хозяйственный магазин. Однако, не всегда в магазине есть достаточно большой выбор.

В Магадане существует возможность закупить их напрямую у производителя оптом, поскольку в этом городе осуществляет свою деятельность группа компаний МИРПАК. Данный производитель на рынке уже более двадцати лет, за это время компания вывела производство на качественно новый уровень. Поэтому другие поставщики не могут тягаться с данной компанией. На сегодняшний день возможна продажа товара, как крупными партиями, так и оформить индивидуальный заказ.

Уже сейчас можно просмотреть каталог на официальном сайте компании и подобрать себе наиболее подходящий вариант. На сегодняшний день этот производитель готов предложить продукцию, для изготовления которой был использован полиэтилен разного вида, отличающийся разным уровнем давления:

ПВД. Данный вид изготавливается из полимеров с высоким давлением, они очень прочные и мягкие. Сегодня такой вид используется для уборки промышленного и строительного мусора; ПСД. Это полиэтилен среднего давления, который может похвастаться повышенной плотностью (от 20 мкм) и прочностью. На сегодняшний день это самый распространенный вид, поскольку используется практически во всех сферах жизни; ПНД. Этот вид изготавливается из полимера низкого давления. Такой вид не может похвастаться высокой прочностью, поэтому используется в основном в офисах и для бытовых нужд.

Сейчас подобные приспособления производятся в двух видах упаковки: в пачке или рулоне, поэтому можно выбрать наиболее удобный вариант. Кроме всего прочего, в наличии можно найти модели различные по дизайну и приспособлением, а также с разным объемом от 10 до 120 литров. Например, особенной популярностью пользуются черные непрозрачные мешки с завязками, повышающие уровень удобства от использования. Также есть возможность подобрать идеальный вариант под индивидуальные требования.

Отдельно порадуют клиентов МИРПАК цены, которые отличаются своей привлекательностью. На данный момент ни в одной аналогичной компании нельзя найти настолько доступных расценок. Кроме того, на регулярной основе проводятся различные акции и предоставляются скидки постоянным клиентам, поэтому сотрудничать с данной компанией выгодно.

Осуществляется также доставка выбранных товаров до клиента, стоимость которой определяется в индивидуальном порядке, как и способ. Сейчас доставка может быть осуществлена, как силами транспортной компании, так и на машинах производителя.

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