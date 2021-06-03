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Общество

Рентген-отделение высокотехнологичной диагностики открылось на базе медцентра ГАЗ в Нижнем Новгороде

04 июня 2021 17:08  [104] Общество

Фото: пресс-служба ГАЗ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Рентгенологическое отделение высокотехнологичной диагностики открылось на базе Центра медицинской профилактики ГАЗ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Новое отделение создано по инициативе руководства "Группы ГАЗ" в рамках программы, направленной на комплексное сохранение здоровья сотрудников.

Оно оснащено компьютерным и магнитно-резонансным томографами нового поколения. Инвестиции в создание диагностического отделения составили свыше 250 млн рублей. 

"Открытие на базе лечебно-профилактического учреждения ГАЗа нового современного лучевого центра говорит о том, что для компании крайне важно здоровье сотрудников. И вся медицина региона получила сегодня мощный подарок от ГАЗа. Центр оснащен ультрасовременным оборудованием, аналогов которому нет в Нижегородской области и практически нет в стране. Такое оборудование очень востребовано - исследования, проведенные здесь, будут максимально точными. Сфера их применения очень широка: это и исследования легких, и весь спектр исследований нейрохирургических патологий", - заявил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов

"Благодарю "Группу ГАЗ" за то, что компания очень много делает для системы здравоохранения Нижегородской области, мы были вместе в период пандемии и продолжим сотрудничество в сфере сохранения здоровья нижегородцев, особенно в сложных ситуациях, когда пациентам требуется высокотехнологичная помощь", - добавил он.

Отмечается, что компьютерный томограф SOMATOM Definition Edge решает широкий спектр диагностических задач в хирургии, неврологии, нейрохирургии, кардиологии, онкологии и др. КТ в конфигурации 128 срезов имеет сверхвысокое разрешение – от 0,1 до 0,4 мм. Такой шаг сканирования выявляет малейшие нарушения структур организма на самых ранних стадиях болезни, что позволяет поставить точный диагноз, своевременно начать лечение. Система также позволяет визуализировать мельчайшие анатомические объекты для 2D/3D/4D реконструкций. 

Для МРТ-исследований установлен томограф экспертного класса MAGNETOM SKYRA с напряженностью магнитного поля 3,0 Тл, предназначенный для высокоточной диагностики самых разных заболеваний: онкологических, заболеваний сердечно-сосудистой системы, рассеянного склероза, болезней суставов, травм и др. Исследование на мощном современном томографе сокращает время нахождения пациента в магнитном поле аппарата до минимума – с 40-60 минут до 20 минут. Другие преимущества томографа нового поколения – высокое качество изображения и детальная визуализация – дают возможность обнаружить патологические очаги диаметром всего 1-2 мм. 

"Пандемия многому нас всех научила, показала, насколько важно быстро ставить диагноз, и не только в отношении коронавируса, своевременно оказывать помощь, развертывать дополнительные медицинские услуги. Поэтому мы взяли в свои руки не только профилактику и лечение заболеваний, но и диагностику – открыли собственную ПЦР-лабораторию и пошли дальше – закупили оборудование для ультразвуковой диагностики и ударно-волновой терапии, а сегодня открыли еще одно высокотехнологичное отделение, оснащенное мощными инновационными аппаратами для КТ и МРТ-диагностики.  И такая квалифицированная медпомощь – в шаговой доступности от места работы", - обратил внимание президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.

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Теги:
ГАЗ Здравоохранение
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