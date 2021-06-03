"Единая Россия" поможет регионам в развитии объектов инфраструктуры Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Крупные инфраструктурные проекты должны стать локомотивами роста регионов, сказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, открывая стратегическую сессию партии "Инфраструктурные проекты в регионах - драйвер роста" в рамках Петербургского международного экономического форума 4 июня. Среди проектов секретарь Генсовета партии отметил и комплексное развитие Нижегородской агломерации.

"В ходе рабочих поездок в регионы я лично познакомился со многими проектами. Поэтому "Единая Россия" обратилась к Президенту с просьбой поддержать их на федеральном уровне. Глава государства идею одобрил и в Послании предложил принципиально новый инструмент развития наших регионов", - сказал Андрей Турчак.

Организаторы встречи отметили, регионам пора приступать к подготовке заявок, не дожидаясь официальной публикации порядка участия в программе. Партия готова оказать им в этом всестороннюю помощь.

Инфраструктурные бюджетные кредиты будут выдавать по ставке не более трех процентов годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируется выделить таких кредитов на общую сумму не менее 500 миллиардов рублей. "Отработав первые 500 млрд, я считаю, мы должны обращаться уже за следующими 500 млрд, поэтому мы проектов набираем на 1 трлн и на комиссии по региональному развитию будем их рассматривать", – отметил зампред Правительства Марат Хуснуллин.

Средства можно будет использовать на инженерную, коммунальную, социальную, туристическую инфраструктуру, инвестиции в общественный транспорт и инфраструктуру, которая создает рабочие места. Деньги должны дойти до всех регионов, вне зависимости от уровня их обеспеченности, подчеркнул он.

Среди важнейших вопросов - программа социальной газификации. Она затронет до двух миллионов домовладений по всей стране. Отдельное внимание уделят многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам.

"Единая Россия" с главами регионов будут обеспечивать реализацию закона о бесплатном подключении участков к газу. На поддержку партии и глав субъектов в решении этого вопроса рассчитывают и в "Газпроме".

"Документ давно ждали люди. Он вводит понятие "единый оператор газификации". Совместно с регионами он должен проводить весь комплекс работ, связанный со строительством инфраструктуры "последней мили" и обеспечивать техприсоединение. Радикально упрощаются все процедуры и сроки подключения. Один договор - "одно окно". Подать заявку можно будет через МФЦ и с помощью "Госуслуг", - отметил Андрей Турчак.

Новым партийным проектом "Единой России" программу газификации назвал генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"Надеюсь на поддержку всех губернаторов и руководства партии в реализации серьезного, масштабнейшего, социально значимого и инфраструктурного проекта "Газификация регионов РФ", - сказал он, добавив, что в рамках новой программы речь идет о цифровизации поставок газа, безопасном использовании его в быту, внедрении онлайн-сервисов.

Несмотря на высокую значимость масштабных проектов, не менее актуально для людей развитие социальной инфраструктуры - например, спортивной. В ходе совместной работы с Правительством над проектом бюджета на 2021-2023 годы депутаты "Единой России" добились двукратного увеличения расходов на строительство в регионах физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в сравнении с прошлым годом - с одного до двух миллиардов рублей. Сейчас они строятся по всей стране.

Растет общественный запрос на участие жителей в развитии городских территорий - не только парков и скверов, но и собственных дворов. В апреле-мае в голосовании "Единой России" и Минстроя за объекты благоустройства приняли участие более 10 млн человек. Напомним, действующая сейчас программа формирования комфортной

городской среды, которую реализует Правительство, выросла из партпроекта "Единой России" "Городская среда".