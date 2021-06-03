"От профессионализма и неравнодушия экологов зависит сохранность окружающей среды и здоровье людей", - Глеб Никитин Общество

"Именно от профессионализма и неравнодушия экологов во многом зависит сохранность окружающей среды и, как следствие, здоровье людей", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя экологов, сотрудников природоохранных служб и защитников окружающей среды региона с профессиональным праздником.

"Вашу деятельность сложно переоценить, и с каждым годом она приобретает все большую ценность как в нашей стране, так и во всем мире. Очень часто именно вы первыми обращаете внимание на "болевые" точки в природоохранной сфере, и ваши весомые, убедительные аргументы помогают принять необходимые решения", - сказал он.

Он напомнил, что сейчас в стране по инициативе президента России Владимира Путина реализуется национальный проект "Экология".

"Сейчас разрабатываются и внедряются самые современные механизмы защиты окружающей среды. Ответственное отношение к экологии становится непременным условием стабильного развития промышленных предприятий. Проблем немало, но работа над их решением продолжается. В Нижегородской области ликвидируются опасные свалки отходов, создаются условия для ответственного обращения с отходами, строятся и реконструируются очистные сооружения. Это поможет сделать регион удобнее и комфортнее для жизни, а самое главное - сохранить природу для будущих поколений", - отметил губернатор.

Дорогие сотрудники экологических служб, сердечно поздравляю с профессиональным праздником и благодарю вас за неоценимый вклад в общее дело оздоровления нашей экологии. Спасибо всем, кто вносит свой вклад в защиту окружающей среды - волонтерам и неравнодушным людям. Пусть результаты работы всегда радуют вас. С праздником!", - заключил Глеб Никитин.