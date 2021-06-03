Названы сроки строительства новых линий метро
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 07 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
05 июня 2021 13:24  [85] "Экология является приоритетом национального развития", - Евгений Люлин
05 июня 2021 13:16  [75] Специалистов нижегородских центров занятости научат составлять психологический портрет соискателей
05 июня 2021 12:27  [103] "От профессионализма и неравнодушия экологов зависит сохранность окружающей среды и здоровье людей", - Глеб Никитин
05 июня 2021 12:11  [186] Стали известны данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 5 июня
05 июня 2021 10:38  [161] Двадцатиметровый иконостас воссоздают в церкви Вознесения Господня в Нижнем Новгороде
05 июня 2021 09:47  [155] Стены многоэтажки в Сормовском районе Нижнего Новгорода утеплили после обращения в ГЖИ
04 июня 2021 20:35  [632] Глеб Никитин и Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве между Нижегородской областью и Санкт-Петербургом
04 июня 2021 19:10  [626] "Парк 800-летия" появится на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде
04 июня 2021 18:38  [288] На ремонт Нижегородского художественного училища к 800-летнему юбилею города выделено 8,2 млн рублей
04 июня 2021 17:56  [288] "Единая Россия" поможет регионам в развитии объектов инфраструктуры
Общество

"От профессионализма и неравнодушия экологов зависит сохранность окружающей среды и здоровье людей", - Глеб Никитин

05 июня 2021 12:27  [103] Общество

"Именно от профессионализма и неравнодушия экологов во многом зависит сохранность окружающей среды и, как следствие, здоровье людей", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя экологов, сотрудников природоохранных служб и защитников окружающей среды региона с профессиональным праздником.

"Вашу деятельность сложно переоценить, и с каждым годом она приобретает все большую ценность как в нашей стране, так и во всем мире. Очень часто именно вы первыми обращаете внимание на "болевые" точки в природоохранной сфере, и ваши весомые, убедительные аргументы помогают принять необходимые решения", - сказал он.

Он напомнил, что сейчас в стране по инициативе президента России Владимира Путина реализуется национальный проект "Экология".

"Сейчас разрабатываются и внедряются самые современные механизмы защиты окружающей среды. Ответственное отношение к экологии становится непременным условием стабильного развития промышленных предприятий. Проблем немало, но работа над их решением продолжается. В Нижегородской области ликвидируются опасные свалки отходов, создаются условия для ответственного обращения с отходами, строятся и реконструируются очистные сооружения. Это поможет сделать регион удобнее и комфортнее для жизни, а самое главное - сохранить природу для будущих поколений", - отметил губернатор.

Дорогие сотрудники экологических служб, сердечно поздравляю с профессиональным праздником и благодарю вас за неоценимый вклад в общее дело оздоровления нашей экологии. Спасибо всем, кто вносит свой вклад в защиту окружающей среды - волонтерам и неравнодушным людям. Пусть результаты работы всегда радуют вас. С праздником!", - заключил Глеб Никитин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Праздники Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph