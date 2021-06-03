"Экология является приоритетом национального развития", - Евгений Люлин Общество

"Сегодня Земля особо остро нуждается в нашей защите, мы столкнулись с глобальными проблемами, касающимися изменения климата, загрязнения воздуха, воды, именно поэтому экология является приоритетом национального развития", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, поздравляя экологов с профессиональным праздником.

"Этот день является одним из поводов задуматься о сохранении природы и вспомнить, что именно мы несем огромную ответственность за нашу планету", - отметил он.

"Нижегородская область уделяет большое внимание охране окружающей среды. Наши специалисты ведут активную работу по укреплению экологического благополучия, регулярно проверяют состояние водоемов и почв, проводят контроль качества атмосферного воздуха, заботятся о сохранении богатого разнообразия животного и растительного мира. Ежегодно в области проходят семинары, конференции, организовываются конкурсы на экологическую тематику, что помогает с самого детства формировать уважительное отношение к природе. Только общими усилиями мы сможем сберечь природу, от которой зависит будущее наших потомков", - сказал Евгений Люлин.

"Выражаю благодарность всем, кто неравнодушен к судьбе планеты. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в важном деле!", - заключил спикер регионального парламента.