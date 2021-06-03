Солисты и хор нижегородского оперного театра впервые выступят в московской консерватории Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Солисты и хор Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина впервые выступят в московской консерватории. Об этом сообщили в минкультуры.

Согласно информации, 9 июня в 19:00 в их исполнении прозвучат фрагменты из постановки "За Русь Святую!..", которые будут интегрированы в проект "Сказание об Александре Невском". Выступление состоится в рамках ежегодного музыкального фестиваля "Рожденные Россией".

Включить фрагменты нижегородской премьерной постановки в проект, посвященный Александру Невскому, предложил художественный руководитель фестиваля и декан Московской консерватории Александр Соловьев.

В столицу на гастроли отправятся хор и солисты театра Ольга Борисова, Екатерина Ясинская, Анастасия Машковцева, Алексей Кошелев, Олег Федоненко. Героическое действо прозвучит в сопровождении симфонического оркестра Министерства обороны РФ.

"Я рад, что у нашего нового проекта сразу же появились столь интересные перспективы и пути развития. Это говорит о подлинном интересе к тому, что мы делаем. Нижегородский академический театр оперы и балета не гастролировал в Москве 37 лет. Очень важно, что это молчание, наконец, прервано. Театр будет и впредь сотрудничать с лучшими площадками и культурными учреждениями страны, все ярче и яснее обозначаясь на Российской музыкальной карте", - сказал художественный руководитель театра Александр Топлов.