Названы сроки строительства новых линий метро
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 08 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
07 июня 2021 16:36  [62] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 7 по 14 июня 2021 года
07 июня 2021 13:44  [122] Работы фотохудожника, снимавшего звезд на кинофестивалях, можно увидеть в Нижнем Новгороде
06 июня 2021 12:11  [2098] Найденная в нижегородском Кремле водонапорная башня станет музейным объектом
06 июня 2021 11:03  [325] Солисты и хор нижегородского оперного театра впервые выступят в московской консерватории
05 июня 2021 17:02  [392] Нижегородцы прочтут любимые стихотворения у памятника Пушкину в рамках акции "Декламируй"
02 июня 2021 16:37  [616] Нижегородский театр "Комедiя" представит премьеру "Дурочка" 10 июня
02 июня 2021 09:53  [564] Шоу "Дикая планета" стартует в нижегородском цирке 12 июня
31 мая 2021 17:10  [2246] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 31 мая по 6 июня 2021 года
31 мая 2021 10:18  [620] Фестиваль "Русская Тоскания" в Ворсме вновь переносится на следующий год
28 мая 2021 09:01  [822] Артисты нижегородского ТЮЗа попытались ответить на вопрос — умеют ли животные лгать?
Культура и отдых

Солисты и хор нижегородского оперного театра впервые выступят в московской консерватории

06 июня 2021 11:03  [325] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Солисты и хор Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина впервые выступят в московской консерватории. Об этом сообщили в минкультуры.

Согласно информации, 9 июня в 19:00 в их исполнении прозвучат фрагменты из постановки "За Русь Святую!..", которые будут интегрированы в проект "Сказание об Александре Невском". Выступление состоится в рамках ежегодного музыкального фестиваля "Рожденные Россией".

Включить фрагменты нижегородской премьерной постановки в проект, посвященный Александру Невскому, предложил художественный руководитель фестиваля и декан Московской консерватории Александр Соловьев.

В столицу на гастроли отправятся хор и солисты театра Ольга Борисова, Екатерина Ясинская, Анастасия Машковцева, Алексей Кошелев, Олег Федоненко. Героическое действо прозвучит в сопровождении симфонического оркестра Министерства обороны РФ.

"Я рад, что у нашего нового проекта сразу же появились столь интересные перспективы и пути развития. Это говорит о подлинном интересе к тому, что мы делаем. Нижегородский академический театр оперы и балета не гастролировал в Москве 37 лет. Очень важно, что это молчание, наконец, прервано. Театр будет и впредь сотрудничать с лучшими площадками и культурными учреждениями страны, все ярче и яснее обозначаясь на Российской музыкальной карте", - сказал художественный руководитель театра Александр Топлов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Театры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph