"Русский язык всегда был и будет одним из главных наших достояний", - Глеб Никитин

Глеб Никитин
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем русского языка.
"Русский язык всегда был и будет одним из главных наших достояний. Это не только средство общения, но и механизм постижения мира, формирования человека. Слово становится частью личности, прорастает в нас с самых ранних лет. Процесс рождения и становления языка – одна из сложных отраслей научного знания", - отметил глава региона.
"Но каждый человек, говорящий и мыслящий на русском, знает имена тех, кому наш язык обязан своим богатством и красотой. Жизнь и творчество Пушкина изменили историю России не меньше, чем военные победы и научные открытия. Для нас очень важно, что Александр Сергеевич не раз бывал в Нижнем, а в своем болдинском имении пережил один из самых ярких периодов вдохновения. Долг потомков - хранить и изучать его наследие", - говорится в поздравлении Глеба Никитина.
"В этот день мне особо хочется поздравить педагогов, сотрудников музеев, библиотек, театров, исследователей, занимающихся проблемами языка, сотрудников средств массовой информации и представителей других творческих профессий. Пусть работа со словом всегда приносит вам радость", - резюмировал губернатор.
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