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Экономика

Еще 60 млн рублей направят на благоустройство площади перед станцией нижегородской канатной дороги

07 июня 2021 10:50  [183] Экономика
Концепция благоустройства территории

Концепция благоустройства территории

Фото: архитектурное бюро MLA+

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 60 млн рублей направят на благоустройство площади перед станцией канатной дороги в Нижнем Новгороде. Сбор заявок на участие в открытом запросе предложений об условиях разработки проектно-сметной документации и выполнения работ по благоустройству второй очереди на площади перед станцией канатной дороги "Нижегородская" стартовал на площадке "Фабрикант".

Согласно информации, победителю аукциона необходимо будет благоустроить территорию по периметру станции канатной дороги и участок улицы Сеченова, соединяющий улицу Большую Печерскую с зоной посадки пассажиров через новый прямой участок пути.

Планируется, что на площади перед станцией канатной дороги появится пешеходная зона и зона фудкорта, дополнительное озеленение, а также декоративное и функциональное освещение.

В перспективе, после окончания стройки и развития прилегающих территорий, возникнет еще один удобный велопешеходный маршрут, который будет связывать канатную дорогу по кратчайшей траектории со сквером на площади Сенной и с автобусной станцией на ул. Большой Печерской.

По условиям контракта, все работы должны быть завершены до 15 августа.

Напомним, что в рамках первого этапа благоустройства территории перед станцией канатной дороги появилась площадь с освещением, навигацией, зонами отдыха с городской мебелью и клумбами, организована парковка.

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Теги:
Благоустройство Канатная дорога
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