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Общество

"Социальные работники наряду с медиками "на передовой линии" в период пандемии", - Глеб Никитин

08 июня 2021 08:33  [49] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сегодня, 8 июня, в России отмечается профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил в их адрес поздравления.

"Сегодня в Нижегородской области работает 236 социальных учреждений, где трудятся около 18 тысяч человек. Эта профессия требует постоянного эмоционального вовлечения в работу, сопереживания и стремления помогать людям. Каждый из вас выполняет очень важную и нужную миссию. Спасибо всем, кто вкладывает в эту деятельность частичку своей души! Без доброты и отзывчивости наш мир просто не мог бы существовать", - сказал глава региона.

"Вы самоотверженно приходите на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам и пожилым гражданам. В самый сложный период пандемии социальные работники, наряду с медиками и волонтерами, были "на передовой линии", помогая пенсионерам, одиноким гражданам, тем, кто находился в вынужденной самоизоляции. Вы неделями не видели свои семьи, находясь на посту. Благодарю вас за этот труд!" - добавил Никитин.

Губернатор также заявил, что главная задача сегодня – сделать социальную помощь максимально адресной и доступной каждому, кто в этом нуждается. А такая работа не терпит формального подхода. Он отметил, что по ряду направлений Нижегородская область является лидером, а социальные практики Нижегородской области признаются одними из лучших в стране. Такой результат был бы невозможен без усилий и профессионализма соцработников, уверен Глеб Никитин.

"В этот праздник желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! Пусть выбранное дело радует вас и дает возможность для самореализации!" - добавил губернатор Нижегородской области.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники Социальная сфера
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