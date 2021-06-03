на фото - Леди Гага
Фото:
Работы фотохудожника, снимавшего звезд на кинофестивалях, можно увидеть в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Приокского района.
Согласно информации, выставка работ Дениса Макаренко открылась в Центре культуры и кино "Зарница" (проспект Гагарина, 114.)
Нижегородцы смогут увидеть 22 снимка зарубежных звезд, среди которых Леди Гага, Мэл Гибсон, Райан Гослинг, Анджелина Джоли и др.
Выставка будет работать ежедневно с 9.00 до 21.00 вплоть до 31 июля.
СПРАВКА:
В послужной список фотохудожника Дениса Макаренко входит работа на самых значимых кинофестивалях в мире, в том числе, в Каннах. Работы художника появляются не только в нижегородской и столичной прессе, но и таких авторитетных западных изданиях, как "National Geographic", "Riviera insider", "Peso perfecto", "Luxury", "Scan".
С обложками фотографа в России издаются книги о великих режиссерах современности – Такеши Китано, Джиме Джармуше, Ларсе фон Триере, а в Англии переиздана книга о принцессе Диане. На данный момент Денис Макаренко активно снимает Нижний Новгород.
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