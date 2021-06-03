Бесхозный мини-маркет демонтировали над подземным переходом у Дворца спорта Нижнего Новгорода Общество

Бесхозный мини-маркет демонтировали над подземным переходом у Дворца спорта Нижнего Новгорода.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, мини-маркет был построен над подземным пешеходным переходом в начале 2000-х годов. Торговый павильон давно не ремонтировался, территория рядом не благоустраивалась. В связи с этим администрация приняла решение демонтировать торговый павильон.

После сноса территория будет благоустроена, а над входом в подземные переход установят новый козырек.

Стоит отметить, что все торговые объекты, которые находятся над подземными переходами в районе Дворца спорта также будут снесены.