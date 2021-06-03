Выбираем летние шины

Для уверенной езды в жаркий сезон, на легковой автомобиль настоятельно рекомендуется устанавливать только качественные летние шины. Подобрать качественные летние шины можно тут: https://kolesa812.ru/shiny/letnie Если визуально начинается видна метка износа в виде TWI (Tread Wear Indicator), то все это будет указывать на одно – осталось всего 1.5 мм протекторной части. И если продолжать езду на такой изношенной резине, то попадание легкового авто даже на сухой дороге окажется практически гарантированным делом. И если водитель обнаруживает, что шины его авто практически стерлись, то это окажется серьезным доводом от них избавиться и установить новые аналоги. Но летние шины можно найти в открытой продаже преимущественно в универсальном или низкопрофильном типе. Какие из них априори посчитаются лучшими для отечественных дорог?

Первые котируются у большей части владельцев легковых машин в плане повышенного уровня практичности – шины имеют крайне высокий уровень протекторной части (до 65-70 мм), что немного снижает показатель управляемости авто, но твердым образом гарантирует один факт – резиновая основа сможет выдержать практически любые физические воздействия. И часто данные шины имеют индекс грузовой подъемности до 89, что в реальной практике гарантирует одно – покрышка сможет выдерживать не менее 580 кг, и машину можно загружать по максимальным позициям. И индекс скорости у таких бюджетных версий шин часто доходит до 180 км/ч, что позволяет даже на серийном авто участвовать в гонках.

Если водитель предпочитает быстрый стиль езды, то лучше подбирать другие шины, то есть с предельно пониженной протекторной частью, которая может доходить у итальянских версий от Pirelli до 20 мм. Но такие шины с предельно низкими бортами не всегда можно посчитать лучшим решением для большинства отечественных дорог, поскольку в результате удара может наблюдаться пробой протекторной части. И лучше не рисковать и брать для собственного авто другие версии шин с предельно высоким протектором – до 50 мм. Это позволяет как наилучшим образом удерживать авто на поворотах, так и гасить сильные удары. Данные шины есть в наличие по ссылке: https://kolesa812.ru/shiny

Вышеуказанные шины могут иметь различный дизайн протекторной части – симметричный и ассиметричный. Симметричные версии шин высоко котируются практичностью – их можно по мере износа легко переставлять с одних колесных дисков на другие и существенным образом повысить их ресурс эксплуатации. Но если водитель любит быстро ездить на хорошем асфальте даже при сильном дожде, то лучше выбирать шины с ассиметричным рисунком, у которых одна часть борта прекрасным образом работает на мокрых участках, тогда как другая – исключительно за сухие. Стоимостная составляющая ассиметричных покрышек относительно велика, но только они позволяют быстро и безопасно ездить как в ясный день, так и в сильный дождь.

Источник: https://kolesa812.ru/

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