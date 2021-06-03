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Бизнес

Новый дилерский центр Mitsubishi Motors открылся в Нижнем Новгороде

08 июня 2021 12:21  [106] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Торжественное открытие нового дилерский центр Mitsubishi Motors компании "Нижегородец" (Московское шоссе,34) состоялось в Нижнем Новгороде 3 июня 2021 года. На мероприятии присутствовала корреспондент НИА "Нижний Новгород".

"Невозможно переоценить момент, когда к компании добавляется такой именитый бренд. Имя не приходит просто так, оно завоевывается десятилетиями, а то и столетиями. Мы рады стать частью семьи Mitsubishi Motors. Компания "Нижегородец" работает и развивается для того, чтобы жизнь людей становилась более комфортной, чтобы они могли свободно передвигаться на автомобилях. Счастливые клиенты – наша самая важная ценность", - подчеркнул значимость события генеральный директор компании "Нижегородец" Валерий Володченко.

Новый дилерский центр имеет общую площадь 2581 кв.м, включая ремонтную зону. Шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, ASX, L200. Eclipse Cross Pajero Sport. Внешний вид здания и внутренние помещения выдержаны в корпоративных цветах бренда: белом, черном и красном.

Помимо продажи автомобилей, дилерский центр предоставляет услуги в области обслуживания новых и постгарантийных автомобилей. В ремонтной зоне площадью более 800 кв.м. организованы пост активной приемки, пять постов слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, пост компьютерной диагностики, пост электрики и дополнительного оборудования и пост мойки. Пропускная способность станции техобслуживания достигает 150 автомобилей в месяц.

Дилерский центр осуществляет свою деятельность уже порядка года. Однако, встретиться очно не позволяла эпидемиологическая обстановка в мире.

Сейчас, когда ситуация немного стабилизировалась, церемонию открытия смогли посетить президент и главный исполнительный директор ООО "ММС Рус" Осаму Иваба, президент АО "МС Банк Рус" Одака Кендзи и директор по маркетингу и связям с общественностью ООО "ММС Рус" Илья Никоноров.

"Мы работаем с командой "Нижегородца" с 2020 года. Год был не самый простой, чтобы начинать какие-либо проекты. Но они рьяно взялись за работу, проявили себя как настоящие профессионалы. Уже сейчас продажи дилерского центра компании "Нижегородец" занимают 40% общего объема в Нижнем Новгороде", - отметил Осаму Иваба.

По словам Осаму Иваба, Приволжский федеральный округ является стратегически важным для бренда. Здесь осуществляется 11% всех продаж по России. При этом он отметил большой спрос по ПФО и всей стране именно на внедорожники.

"Согласно данным статистической компании, 46% продаж на российском рынке сейчас составляют кроссоверы и внедорожники. США всегда были впереди по этому показателю. Там доля внедорожников всегда была самой высокой. Но в последнее время Россия обошла их. Спрос объясняется климатом и неоднородностью дорог. Владеть личным транспортом в России – скорее необходимость", - сказал он.

В честь открытия представители "ММС Рус" привезли в Нижний Новгород обновленный Mitsubishi Pajero Sport, производство которого стартовало в Калуге 31 мая. По словам представителей компании, автомобиль стал более комфортным для эксплуатации в городе.

"У автомобиля появился электропривод багажника. Теперь его можно открывать с ключа, или из салона автомобиля, или движением ноги. Можно установить приложение на смартфон и программировать открытие багажника заранее. Раньше болью всех владельцев этой модели было малое количество ниш, куда можно было бы положить личные вещи. Теперь инженерам удалось разместить множество ниш на центральной консоли автомобиля. Также изменился тахометр и спидометр - теперь это жидко-кристаллический дисплей", - пояснил Илья Никоноров.

Банком-партнером является АО МС Банк Рус. Он поддерживает продажи автомобилей уникальными кредитными предложениями. Также банк оказывает услуги автострахования, лизинга и трейд-ин. Одака Кендзи выразил уверенность, что работа с клиентами дилерского центра "Нижегородец" будет плодотворной.

Для гостей праздника, которыми стали клиенты компании "Нижегородец", владельцы автомобилей Mitsubishi и представители бизнес-среды региона состоялось лазерное и барабанное шоу, а также выступила группа "Каштан iz Berlina".

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Теги:
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