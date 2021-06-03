Фестиваль "Арт-овраг" стартует в Выксе в июле Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фестиваль "Арт-овраг" стартует в Выксе 9-11 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В этом году он будет проходить на протяжении трех выходных – в июле, августе и сентябре. Гостей фестиваля ждут также 27–29 августа и 24–26 сентября.

""Арт-овраг" давно стал одной из наиболее ярких составляющих культурного ландшафта Нижегородской области. Ежегодно фестиваль собирает участников и гостей с мировым именем, но при этом не становится "вещью в себе", а меняет жизнь всего города. Мы видим, как искусство помогает сделать жизнь людей красочней и разнообразнее. Уверен, что в этом году нас ждет немало интересного", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В настоящее время формируется программа фестиваля. В этом году его гостями планируют стать архитектор Чарльз Ренфро (автор московского парка "Зарядье", нью-йоркского HighLine Park и нового здания Whitney Museum), фотограф-бытописатель Дмитрий Марков, классик современной академической музыки Владимир Мартынов, режиссер Андрей Маник (выпускник Мастерской Дмитрия Крымова), писательница Людмила Петрушевская и актриса Ирина Пегова, а также певица из Набережных Челнов и участница электронного дуэта "АИГЕЛ" Айгель Гайсина.

"Мы хотим не только охватить большую аудиторию и позволить распространить новость о городе, где создается новая культура, но и подарить выксунцам ощущение, что они и есть этот самый фестиваль, — сделанный с ними и о них, и растущий вместе с городом. Результатом нашего фестиваля должны стать новые достопримечательности, посмотреть на которые приедут жители больших и малых городов. Им стоит лишь выбрать один из трех фестивальных уикендов, чтобы полностью раствориться в жизни города-фестиваля, в котором будет все для самых запоминающихся выходных этого лета", - заявила организатор фестиваля Ирина Седых.



Уже известно, что в рамках проекта "По углам" гостям и горожанам будет предложено отправиться в "поход" в сопровождении директора фестиваля, художника Федор Павлов-Андреевич, в ходе которого жители Выксы расскажут его участникам интересные факты и предания о здешних местах.

"Фестивальные события тогда становятся нужны и желанны в городе, когда за ними стоят сами жители. Конечно, это хорошо, когда в небольшой город с гастролями приезжают звезды, но в нашем формате фестиваля было решено отказаться от гастрольных принципов. Это не значит, что отныне в Выксе не будет звезд, но основным условием их работы в городе будет полная "выксунизация", что в переводе на человеческий язык означает: длительный, от двух недель, срок "породнения" с городом и только проекты органического свойства", - рассказал он.

Режиссер Андрей Маник организует работу гастротеатра "По домам", который будет работать в домах и квартирах жителей Выксы.

В центре Выксы планируется установить работу американского архитектора Чарльза Ренфро под названием "Пустой пьедестал". Это постамент, где будут экспонироваться произведения современных художников со всего мира, созданные в сотворчестве с жителями города. В последствие, эти скульптуры станут передаваться в Выксунский парк скульптур, который будет основан фестивалем на территории, называемой в народе "Лесопосадка".

Отметим, что "Лесопосадка" в Выксе благоустраивалась в два этапа – в 2019 и 2020 годах – в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

(арт-плоты на выксунском пруду, фото: правительство Нижегородской области)

Писательница Людмила Петрушевская проведет в городе месяц. С ее творчеством будет связана целая серия мероприятий.

В рамках проекта "Карамзин. Театр в деревне" режиссер и актриса, ученица Мастерской Брусникина Алина Насибуллина в соавторстве с выпускницей Мастерской Каменьковича-Крымова, художницей Аней Гребенниковой поставят поэму Людмилы Петрушевской "Карамзин. Деревенский дневник". Площадкой и главным героем их спектакля станет Дом культуры села Досчатое, построенный в 1953 году. Текст Петрушевской прочтут и напишут мелом на стенах этого ДК подопечные социально-реабилитационного центра "Пеликан" — дети и подростки из неблагополучных семей. Спектакль закончится на высоком живописном берегу Оки.

Еще одним событием "Сезона Петрушевской" станет оммаж режиссеру Дмитрию Брусникину. На сцене выксунского ДК имени Лепсе будет поставлена пьеса "Он в Аргентине", шедшая в МХТ в постановке Брусникина. В выксунской версии постановки в дуэте с Розой Хайруллиной будет играть уроженка Выксы Ирина Пегова.

Поклонников Людмилы Петрушевской также ждет новая версия "Кабаре пани Петрушевской" - ее сказочные вечера для детей дадут основу для серии выксунских сказок.

Кроме того, частью фестиваля станет представление, созданное в результате работы выксунской резиденции петербургского "Упсала-цирка". Артисты представят постдраматический цирковой перформанс с акробатическими, музыкальными и экстремальными номерами в ангарах Выксунского пассажирского автотранспортного предприятии.

В рамках проекта "Союз обожателей фольклора" в Выксу приедут электронный хип-хоп-дуэт "АИГЕЛ" и звезды электронной фолк-сцены Zventa Sventana. В результате этнографической экспедиции по окрестным деревням и селам они создали совместный трек, который исполнят на городской площади.

Одним из центральных событий фестиваля станет мировая премьера многоголосого полифонического произведения классика советской и российской музыки Владимира Мартынова. Оно будет основано на чертеже выдающегося инженера Владимира Шухова. Премьера мотета Мартынова станет частью масштабного музыкального перформанса, режиссером-постановщиком которого выступит художник Катя Бочавар. По замыслу режиссера старт музыкальной мистерии даст средневековый мотет Дюфаи, а ответом ему станет мотет Мартынова в исполнении вновь образованного Большого Выксунского хора.

Кроме этого фестиваль запускает "Школу уличной фотографии", которая будет представлять серию резиденций и курсов от ведущих фотографов. Гостем первого уикенда станет известный в России фотограф-бытописатель Дмитрий Марков. По окончании выксунской резиденции он выступит перед поклонниками фотографии.

Также фестиваль пригласит гостей и горожан влиться в международное движение parkrun с еженедельными пятикилометровыми забегами в городских парках.

Напомним, что фестиваль современной культуры проходит в Выксе с 2011 года. В 2020 году под руководством нового директора Федора Павлова-Андреевича была представлена концепция города-фестиваля. "Выкса-фестиваль" основан на ценностях мультикультурализма. Он помогает формировать новые городские сообщества и поддерживает существующие инициативы. Организаторы фестиваля — благотворительный фонд "ОМК-Участие" и Объединенная металлургическая компания.