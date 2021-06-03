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Кеды Converse — модно, удобно и престижно

08 июня 2021 19:03  [53]

Мужские и женские кеды марки Converse — идеальная обувь для повседневной носки и спорта. Впервые бренд был представлен на рынке в 1908 году и с тех пор все больше завоевывает популярность. Престижные кеды https://keds-spb.ru/ предпочитают не только приверженцы удобства и любители спорта, но и звезды шоу-бизнеса, а также топовые баскетболисты и известные политики. Они отличаются тем, что подошва изготавливается из вулканизированной резины, что делает ее особо прочной и надежной. Верх же обуви остается классическим — из ткани или натуральной кожи.

Converse уже на протяжении десятков лет входит в ТОР-10 самой престижной обуви. Они ценятся не только за свое высокое качество и комфортность, но и за особый стиль и дизайн. Благодаря вулканизированной подошве же обеспечивается максимальное сцепление с землей. Это очень важно во время динамичных занятий спортом, когда можно подскользнуться и получить существенную травму. В кедах Converse такие ЧП не реальны. В них даже при длительных тренировках ноги не устают, ощущается легкость в каждом движении.

Ткань, которую используют для изготовления брендовых кед Converse, представляет собой плотную парусину. Она отлично пропускает воздух, благодаря чему кожа дышит и не потеет. А ощущение неповторимого стиля создает индивидуальный дизайн каждой модели.

Кеды Converse выпускаются в нескольких вариациях:

  • женские;
  • мужские;
  • детские;
  • высокие;
  • летние;
  • низкие;
  • зимние;
  • кожаные.

Благодаря высокопрочным материалам они устойчивы к истиранию и прослужат многие годы, не теряя своей внешней привлекательности. В них удобно не только заниматься спортом, но и копать огород, выезжать на природу, ходить в гору или на учебу, играть в футбол или прочие активные игры. Кеды Converse никогда не натирают кожу, так как изготовлены из мягкой и эластичной ткани или натуральной кожи. Такие материалы максимально подстраиваются под носку и не передавливают ногу.

Марка с мировым именем подходит как брутальным мужчинам, так и утонченным леди. В ассортименте Converse множество вариантов, чтобы создать любой законченный красивый образ. Престижная обувь подходит как под джинсы и брюки, так и под юбки и платья, так как полностью соответствует современным модным тенденциям.

Очень важно купить оригинальные Converse напрямую от производителя. Сегодня существует множество подделок бренда кед, поэтому для заказа лучше выбирать проверенные сайты и интернет-магазины с хорошими отзывами. В них всегда обновляются коллекции, представляются покупателям новинки по самой доступной цене.


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