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Улучшенная иммунотерапия меланомы в клинике Хадасса

09 июня 2021 08:35  [42]

Терапия на основе микробиоты — это один из современных способов иммунотерапии такого коварного онкологического заболевания, как меланома (рак кожи). Зачастую она протекает на ранних стадиях бессимптомно, и обнаруживается, когда уже поражены метастазами внутренние органы и крупные лимфоузлы. Стандартное лечение в такой ситуации малоэффективно. Требуется современный подход такой, как иммунотерапия, которую проводит своим пациентам израильская клиника Хадасса. Это передовой медицинский центр, использующий самое современное оборудование, последние медицинские наработки в области онкологии и труд самых высококвалифицированных врачей.

Преимущества новой иммунотерапии

Совместно с Хадассой разработкой новой иммунной терапии занимается израильская компания MyBiotics. Новое лечение рака кожи основано на воздействии на организм микробиоты. Это совокупность микроорганизмов, которые обитают в теле человека, например, вирусов, грибов, условно-патогенных бактерий. Они населяют определенные системы и органы и в случае необходимости атакуют раковые агенты. Современный проект имеет множество преимуществ:

  • минимальный риск негативных реакций;
  • использование самых последних исследований в области микробиомных технологий;
  • значительное сокращение метастазов и основного очага болезни;
  • максимальное удаление опухолевых клеток, которые распространились по лимфатической и кровеносной системе;
  • усиление противоопухолевой активности самого организма.

Особое стимулирование иммунитета снижает риск рецидива у тех пациентов, которые вошли в стадию ремиссии. Происходит увеличение срока жизни онкобольных людей с 4 стадией меланомы. Их качество жизни значительно повышается.

Новые исследования специалистов

В проекте по изучению микробиоты и ее воздействия на меланому принимают участие представители Хадассы, ведущие онкологи клиники под руководством профессора Лотема. Он утверждает, что исследования будут проводиться для того, чтобы выявить связь микробиологических агентов самого человека и онкологической опухоли. Было замечено, что многие тяжелобольные пациенты на последней стадии болезни, несмотря на прогнозы, живут еще очень долго. Будут исследоваться новые геномные и молекулярные технологии. Наблюдения ученых и врачей за последние годы показали, что микробиота влияет на излечение от онкологии. Были найдены различия у той группы пациентов, которые проходили иммунотерапию микробиотой в сравнении с другими онкобольными. Добавление в лечение органических соединений, которые выделяются кишечными бактериями, повышают эффективность лечения болезни. Это подтвердили и первоначальные исследования на животных-моделях.

Удалось выяснить, что иммунотерапия с включением микробиоты усиливает свое действие. Снижается токсичность сильнодействующих препаратов, а также уменьшается частота побочных реакций.

Новое исследование от клиники Хадасса будет направлено на дальнейшее изучение вторичных метаболитов и воздействия микробиоты на организм больных раком кожи, которые проходят лечение иммунопрепаратами. Некоторые реальные случаи уже зафиксировали отличный иммунный ответ, причем в долгосрочной перспективе. Исследователи выявляют компоненты микробиоты, который помогают справляться с меланомой. Они исследуют стул и кровь пациентов, которые стали выздоравливать благодаря новой комбинированной иммунотерапии.

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