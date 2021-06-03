Фильмы про войну

Фильмы про войну– это отдельная категория, которая находит отклик в жизни каждого зрителя. Зачастую, это сложные и серьезные картины, которые повествуют о том сложном и ужасном времени. В центре событий – простой советский человек, который шел на фронт и защищал свою Родину. Смотреть такие фильмы про войну одно удовольствие. Каждый эпизод – это тревога за героев, за жизнь простых людей и желание, помочь им. Каждую минуту они рискуют своей жизнью и совершают подвиги ради народа. Но на войне люди не только воют, но и любят.

Великая Отечественная война: фильмы, которые обязательно стоит посмотреть

1. Сталинград

Военные фильмы всегда будут актуальны. Обязательно стоит посмотреть "Сталинград" Ф. Бондарчука.

В этой картине каждая деталь находится на своем законном месте. Тут есть все, что может заинтересовать зрителя. Это и взрывы, немецкие военные, которые ненавидят Россию и русских людей, бои, которые заставляют застыть около экрана, красивые и слабые женщины, которые справляются без своих мужей и оплакивают погибших, красноармейцы, которые ради победы готовы на все и многое другое, что действительно интересно.

2. В бой идут одни старики

Не посмотреть этот фильм просто невозможно. Эскадрилья капитана Титаренко совершила не один подвиг. Они принимали участие в освобождении Украины. Несмотря на то, что состав эскадрильи за год поменялся на 70%, они сумели доказать всем, что за штурвалами самолетов были настоящие ассы.

Леонид Быков сумел показать совершенно другую жизнь авиации. Они не только живут другой жизнью и не увязают в грязи, как пехота. Они, как и тысячи других советских солдат, совершают подвиги.

3. 4 танкиста и собака

Сериал показывает зрителям историю танкистов, которые за время войны стали настоящими друзьями. Экипаж действующий. Они вынуждены участвовать в операциях, которые проводятся на территории Польши. Перед танкистами и другими солдатами стоит задача освободить территории, которые были оккупированы фашистскими захватчиками.

Но, помимо танкистов, в танке есть еще и собака. Шарик никогда не бросал своего хозяина. Они всегда были вместе, и на войне верный пес решил остаться со своим хозяином. Было немало моментов, когда Шарик помогал команде.

Военные приключения заканчиваются удачно, и герои исполняют свой долг.

4. Белый тигр

Фильмы о войне рассказывают о людях, которые воевали в разных войсках. Фильм "Белый тигр" демонстрирует нам совершенно другие события и показывает, каких высот смогли добиться инженеры того времени.

Война скоро закончится. Фашистские войска держатся как могут. Советские войны уже устали и сильно измотаны. Но, стоит СССР выиграть бой и отвоевать территорию, как на горизонте появляется "Белый тигр" - немецкий танк, который невозможно победить. Он появляется из неоткуда. Его экипаж стреляет по противникам и исчезает в пустоту.

Советские инженеры получили приказ и должна создать что-то подобное, что позволит сразиться с «Белым тигром» и выиграть войну.

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