Ретро удлинители – поддержание уникального стиля вашего дома

Говорят, что новое – это хорошо забытое старое, и это подтверждается цикличностью моды. Сегодня в наш лексикон прочно вошли слова ретро и винтаж, а популяризация ретро-стиля привела к спросу электрики под старину. РетроРозетки.ру – компания, специализирующаяся на продаже электрики в стиле "ретро", "лофт", "классика" и "винтаж", предлагает большой ассортимент выключателей, розеток, ламп, проводок и всевозможных аксессуаров, необходимых для поддержания стиля помещений. А для подключения бытовых приборов, находящихся далеко от розетки можно выбрать электрический ретро удлинитель.

Дизайн и функциональность ретро удлинителей

Ретро удлинители представляют собой современную, качественную и надежную продукцию, стилизованную под старину использованием натуральных материалов и декоративных накладок со следами патины и потертостей. Они состоят из:

Корпуса, материалом для которого служит массив дуба. Могут различаться по конфигурации – прямоугольные, круглые, овальные.

Розеток – полных или скрытых. Для удобства использования монтируют две или три розетки.

Кабеля, выполненного из современных материалов, устойчивых к высоким напряжениям и механическим воздействиям. Для сохранения стиля, кабель покрыт декоративной тканевой оплеткой.

Предохранителя.

Индикатора напряжения.

Для обеспечения безопасности при подключении несправных бытовых приборов, возможно наличие заземляющего контакта. Это особенно важно, если планируется стационарное подключение компьютера и крупных бытовых приборов (холодильник, стиральная машина, телевизор и т.д.).

Изюминкой электрического ретро удлинителя могут стать декоративные резные металлические детали, выкрашенные в золотистый, серебристый или бронзовый цвет, которые используют в качестве опорных ножек.

РетроРозетки.ру – возможности и преимущества

В интернет-магазине "РетроРозетки" представлена разнообразная электрика под старину, которая не оставит равнодушным ни одного любителя этого стиля. При этом цены на товары конкурентные, а обслуживание – высококлассное.

При желании можно не только купить понравившийся товар, но и заказать монтаж ретро-электрики и оснащение в доме под ключ. Качество продукции и предоставленных услуг подтверждается гарантийным сроком на 2 года.

Заказы обрабатываются в день отправки заявок, а покупки доставляются не только по всей территории России, но и за рубеж.

Заходите в "РетроРозетки" и не пропускайте действующие акции и праздничные скидки. Вы не только сэкономите финансы, но и добавите дому еще несколько оригинальных штрихов.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.