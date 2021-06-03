Ретро удлинители – поддержание уникального стиля вашего дома

Говорят, что новое – это хорошо забытое старое, и это подтверждается цикличностью моды. Сегодня в наш лексикон прочно вошли слова ретро и винтаж, а популяризация ретро-стиля привела к спросу электрики под старину. РетроРозетки.ру – компания, специализирующаяся на продаже электрики в стиле "ретро", "лофт", "классика" и "винтаж", предлагает большой ассортимент выключателей, розеток, ламп, проводок и всевозможных аксессуаров, необходимых для поддержания стиля помещений. А для подключения бытовых приборов, находящихся далеко от розетки можно выбрать электрический ретро удлинитель.
Ретро удлинители представляют собой современную, качественную и надежную продукцию, стилизованную под старину использованием натуральных материалов и декоративных накладок со следами патины и потертостей. Они состоят из:
Для обеспечения безопасности при подключении несправных бытовых приборов, возможно наличие заземляющего контакта. Это особенно важно, если планируется стационарное подключение компьютера и крупных бытовых приборов (холодильник, стиральная машина, телевизор и т.д.).
Изюминкой электрического ретро удлинителя могут стать декоративные резные металлические детали, выкрашенные в золотистый, серебристый или бронзовый цвет, которые используют в качестве опорных ножек.
В интернет-магазине "РетроРозетки" представлена разнообразная электрика под старину, которая не оставит равнодушным ни одного любителя этого стиля. При этом цены на товары конкурентные, а обслуживание – высококлассное.
При желании можно не только купить понравившийся товар, но и заказать монтаж ретро-электрики и оснащение в доме под ключ. Качество продукции и предоставленных услуг подтверждается гарантийным сроком на 2 года.
Заказы обрабатываются в день отправки заявок, а покупки доставляются не только по всей территории России, но и за рубеж.
Заходите в "РетроРозетки" и не пропускайте действующие акции и праздничные скидки. Вы не только сэкономите финансы, но и добавите дому еще несколько оригинальных штрихов.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+