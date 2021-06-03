Напольные покрытия

Какой пол лучше? Наверное, никто не сможет дать точный ответ на этот вопрос. В специализированных магазинах https://polberry.kz/ представлены различные варианты. Все они отличаются друг от друга. И это не только дизайн, но и материал, из которого их изготавливают. Если не обращать внимания на внешний вид и углубиться в особенности выбора, то стоит обращать внимание на все плюсы и минусы, а также на цену. Огромную роль играет и срок эксплуатации. Не все материалы качественные и могут прослужить десятки лет.

Материал: каким он должен быть?

Все материалы, из которых делают напольные покрытия, можно разделить на следующие группы:

100% дерево;

Материал, похожий на дерево;

Универсальные покрытия.

Каждый тип стоит рассмотреть отдельно.

Несмотря на то, что напольные покрытия из натурального дерева дорогие, многие обращают внимание именно на них. Эти изделия пользуются огромной популярностью.

Востребованность натуральных покрытий оправдана. Они экологически чистые и не вредят жильцам. Выбирая напольные покрытия из натурального дерева, стоит обращать внимание на следующие варианты:

Паркет

Про паркет https://polberry.kz/catalog/parket/ можно говорить долго. С каждым годом появляется все больше людей, которые отдают предпочтение именно этому напольному покрытию.

Планки небольшого размера делают только из натурального дерева. Их вырезают по особой технологии. Материал компактный и выбирают его в тех случаях, когда помещение имеет сложную геометрию и никакой другой вариант не подойдет.

Несмотря на многочисленные преимущества, есть и минусы. Приобретая данный вид напольного покрытия, стоит обратить внимание на них. К недостаткам можно отнести:

Боится влаги. Если комната влажная, то от паркета стоит отказаться;

За паркетом нужно правильно ухаживать. Если не будет надлежащего ухода, то материал быстро придет в негодность;

Его нужно укладывать правильно. Лучше доверить монтаж специалисту.

Стоит помнить о том, что цена зависит от однородности фактуры дерева. Если паркет стоит недорого, то значит на поверхности есть какие-то дефекты.

Ламинат

Ламинат https://polberry.kz/catalog/laminat/ не менее популярен. У данного напольного покрытия много преимуществ и те, кто уже выбрал его, остались довольны. Все дело в том, что его обрабатывают особым образом и производителям удается добиться того, что он приобретает стойкость к износу.

Напольное покрытие выпускается в разных классах. Все дело в том, что каждый класс обладает индивидуальными характеристиками.

Ламинат подходит не только для дома. Можно встретить такое напольное покрытие в общественных местах.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.