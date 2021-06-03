Какой пол лучше? Наверное, никто не сможет дать точный ответ на этот вопрос. В специализированных магазинах
Все материалы, из которых делают напольные покрытия, можно разделить на следующие группы:
Каждый тип стоит рассмотреть отдельно.
Несмотря на то, что напольные покрытия из натурального дерева дорогие, многие обращают внимание именно на них. Эти изделия пользуются огромной популярностью.
Востребованность натуральных покрытий оправдана. Они экологически чистые и не вредят жильцам. Выбирая напольные покрытия из натурального дерева, стоит обращать внимание на следующие варианты:
Про паркет
Планки небольшого размера делают только из натурального дерева. Их вырезают по особой технологии. Материал компактный и выбирают его в тех случаях, когда помещение имеет сложную геометрию и никакой другой вариант не подойдет.
Несмотря на многочисленные преимущества, есть и минусы. Приобретая данный вид напольного покрытия, стоит обратить внимание на них. К недостаткам можно отнести:
Стоит помнить о том, что цена зависит от однородности фактуры дерева. Если паркет стоит недорого, то значит на поверхности есть какие-то дефекты.
Ламинат
Напольное покрытие выпускается в разных классах. Все дело в том, что каждый класс обладает индивидуальными характеристиками.
Ламинат подходит не только для дома. Можно встретить такое напольное покрытие в общественных местах.
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