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Лучшие VPS/VDS хостинги – высокая скорость, мгновенная работа с файлами

09 июня 2021 09:22  [29]

VDS (виртуальный выделенный сервер) или VPS (виртуальный частный сервер) – эти два названия в основном являются синонимами. При покупке услуги пользователь получает в свое распоряжение виртуальный выделенный сервер. По сравнению со стандартными услугами хостинга VPS или VDS предоставляют полные права самоуправления.

Без надлежащего хостинга сайт может работать плохо, поэтому очень важен хороший и продуманный выбор. На сайте сервиса по подбору хостингов HostingHub представлен объективный рейтинг виртуальных серверов под Битрикс в 2021 году.

Битрикс (российский программный продукт) представляет собой расширенный инструмент, доступный в облаке и в версии для виртуального сервера, используемый для оптимизации бизнес-процессов, включая управление контактами с клиентами. Битрикс популярен среди малых и крупных компаний прежде всего потому, что наполняет все необходимые инструменты для комплексной оптимизации и автоматизации работы. Сегодня 1С-Битрикс – это действительно идеальная и эффективная платформа для создания онлайн-проектов!

VPS/ VDS – это промежуточная версия между виртуальным хостингом и реальным физическим сервером, где арендуется часть мощности реального сервера. Каждый такой виртуальный сервер может иметь собственное программное обеспечение и свои настройки. Пользователь получает полный административный (root) доступ к системе и все файлы конфигурации.

Windows Server – облачная операционная система. Предназначена для серверов с высокой загруженностью и готовым к переходу в облако. Основные преимущества – безопасность, непрерывность работы в критических ситуациях и при развертывании новых решений, ориентация на виртуализацию, приложения и службы.

VPS-хостинг – это более быстрая и надежная форма веб-хостинга. VPS-хостинг с операционной системой Windows Server работает на инновационной гиперконвергентной платформе vStack, основанной на превосходных технологиях с открытым исходным кодом. На сервисе по подбору хостингов HostingHub можно ознакомиться с лучшими VPS на Windows в 2021 году.

Пользователь является администратором своего собственного сервера и получает гибкость VPS, а также гибкую структуру.

Решения Windows VPS предназначены для удовлетворения широкого спектра бизнес-потребностей и могут масштабироваться в соответствии с индивидуальными проектами.

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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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