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Все виды землеустроительных работ

09 июня 2021 11:09  [75]

Многие годы собственники земельных участков могут не пользоваться такой услугой, как землеустроительные работы. Пока не поднимается вопрос об изменении границ или изменении ландшафта. Такая услуга незаменима при отчуждении или продаже земли частными лицами или предприятиями, перераспределении наделов, дарении или наследовании участков.

Виды землеустроительных работ

На законодательном уровне определены следующие виды землеустроительных работ:

  • почвенные, геоботанические исследования земель;
  • разработка документов по землеустройству и их ведение;
  • оценка стоимости земельных наделов и их качества;
  • проектирование застройки и планировки территории;
  • упорядочивание имеющихся и выделение новых объектов;
  • планирование и организация использования земельных участков;
  • межевание (перераспределение границ);
  • землеустроительная экспертиза;
  • формирование технических планов;
  • подготовка документации для постановки на кадастровый учет.

Землеустроительные работы от компании ГеоСервис также включают всевозможные инженерные изыскания, например, кадастровую съемку, аэрофотосъемку, гидрометеорологические, геологические, метеорологические изыскания. Компания предоставляет комплексную оценку объектов, не только земельных участков, но и недвижимости, на них расположенной. Проводит инвентаризацию земли, чтобы определить, есть ли участки, которые используются не по назначению. Инвентаризация также нужна для работы оценщиков, проверки правильности расположения участков.

Этапы работ по землеустройству

Землеустройство проходит в несколько этапов:

  1. Подготовительный. Сбор всей документации о земельном участке (чертежи с границами, документы о владении, выписки из ЕГРН и т. д.). На подготовительном этапе с компанией заключается договор на землеустроительные работы. В нем обговаривается список проводимых мероприятий, расценки и сроки выполнения.
  2. Полевые работы. Землеустроители осматривают объект на месте, то есть выезжают на земельный участок, чтобы сравнить документальные данные с реальными, выявить возможные расхождения. Далее разрабатывается четкий план работ, который согласуется с заказчиком. Проводится межевание, устанавливаются новые границы, закрепляются знаками и другое.
  3. Камеральная проверка. Обрабатываются и оцениваются итоговые выполненные мероприятия. Все материалы сортируются и выдаются окончательные документы (схемы, планы, картографические материалы. Данные заносятся в Росреестр.

Проводить землеустроительные работы могут только специалисты в области геодезии, инженеры, экологи и другие. Лучше всего заказать такую услугу у проверенной компании, которая давно занимается земельными участками и имеет хорошие отзывы.

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