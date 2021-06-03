Все виды землеустроительных работ

Многие годы собственники земельных участков могут не пользоваться такой услугой, как землеустроительные работы. Пока не поднимается вопрос об изменении границ или изменении ландшафта. Такая услуга незаменима при отчуждении или продаже земли частными лицами или предприятиями, перераспределении наделов, дарении или наследовании участков.
Виды землеустроительных работ
На законодательном уровне определены следующие виды землеустроительных работ:
Землеустроительные работы от компании ГеоСервис также включают всевозможные инженерные изыскания, например, кадастровую съемку, аэрофотосъемку, гидрометеорологические, геологические, метеорологические изыскания. Компания предоставляет комплексную оценку объектов, не только земельных участков, но и недвижимости, на них расположенной. Проводит инвентаризацию земли, чтобы определить, есть ли участки, которые используются не по назначению. Инвентаризация также нужна для работы оценщиков, проверки правильности расположения участков.
Этапы работ по землеустройству
Землеустройство проходит в несколько этапов:
Проводить землеустроительные работы могут только специалисты в области геодезии, инженеры, экологи и другие. Лучше всего заказать такую услугу у проверенной компании, которая давно занимается земельными участками и имеет хорошие отзывы.
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