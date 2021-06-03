Названы сроки строительства новых линий метро
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 09 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
09 июня 2021 12:15  [50] ПФО стал лидером по количеству голосов за объекты благоустройства
09 июня 2021 12:11  [48] Еще 19 нижегородцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки
09 июня 2021 11:37  [80] Ради сохранения популяции сов в Богородском районе отложили рубку деревьев
09 июня 2021 11:20  [136] Кипр рассчитывает на возобновление регулярных рейсов с Россией в ближайшее время
09 июня 2021 10:30  [136] Ритуальная служба запустила в Нижнем Новгороде социальную кампанию против "черных агентов"
09 июня 2021 09:51  [232] Медучреждения Нижегородской области тщательно проверят после ЧП в Рязани
09 июня 2021 09:39  [110] "Т Плюс" реконструирует тепловую магистраль по улице Петрищева в Дзержинске
09 июня 2021 08:48  [138] Сумма долга жителей Дзержинска и Кстова за отопление составила 165 млн рублей
08 июня 2021 18:39  [268] Лучшие волонтерские команды онлайн-движения "МЫ" получили гранты до 50 тысяч рублей
08 июня 2021 17:33  [331] Бенгальскую тигрицу привезли в нижегородский зоопарк
Общество

Ради сохранения популяции сов в Богородском районе отложили рубку деревьев

09 июня 2021 11:37  [80] Общество
Птенец хвостатой неясыти

Птенец хвостатой неясыти

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

В Богородском районе для сохранения популяции сов перенесли запланированные мероприятия по рубке деревьев. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Руководитель Богородского районного лесничества Иван Анурин рассказал, что на одном из лесных участков, которое было предназначено под вырубку, было обнаружено гнездо длиннохвостой неясыти с птенцами. Посоветовавшись с орнитологами, сотрудники минлесхоза приняли решение перенести работы на этой территории на несколько месяцев - пока птенцы не подрастут и не покинут свой дом.

Кроме того, орнитологи окольцевали птенцов: это позволит отслеживать их миграцию и следить за появлением нового потомства.

"Встречи с совами в дикой природе всегда вызывают эмоции и оставляют впечатления на всю жизнь. Сейчас в регионе обитает около 12 видов семейства совиных, только в Богородской районе расположено около 17 гнезд длиннохвостой неясыти", - рассказал орнитолог Алексей Левашкин.

Специалисты по охране дикой природы напомнили, что сейчас многие птенцы учатся летать, их называют "слётками". Если вы обнаружите их в лесу - помогать им птицам не нужно, поскольку заботливые родители не оставляют их без присмотра.

А посмотреть на жизнь сов можно на экскурсии с профессионалами, которые знают повадки этого хищника и места их обитания. Для любознательных нижегородцев организуются специальные экотуры.

Ранее сообщалось, что птенцов краснокнижного черного аиста впервые удалось окольцевать в Нижегородской области.

Кроме того, занесенных в Красную книгу Нижегородской области птиц удалось сфотографировать местному орнитологу. Уникальных птиц он смог запечатлеть под землей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лесное хозяйство Птицы Экология
Поделиться:
Новости по теме
12 января 2019 14:07  [2223] Занесенных в Красную книгу Нижегородской области птиц удалось сфотографировать под землей орнитологу
15 августа 2018 17:59  [520] Птенцов краснокнижного черного аиста окольцевали в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph