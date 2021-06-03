Ради сохранения популяции сов в Богородском районе отложили рубку деревьев Общество

Птенец хвостатой неясыти Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

В Богородском районе для сохранения популяции сов перенесли запланированные мероприятия по рубке деревьев. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Руководитель Богородского районного лесничества Иван Анурин рассказал, что на одном из лесных участков, которое было предназначено под вырубку, было обнаружено гнездо длиннохвостой неясыти с птенцами. Посоветовавшись с орнитологами, сотрудники минлесхоза приняли решение перенести работы на этой территории на несколько месяцев - пока птенцы не подрастут и не покинут свой дом.

Кроме того, орнитологи окольцевали птенцов: это позволит отслеживать их миграцию и следить за появлением нового потомства.

"Встречи с совами в дикой природе всегда вызывают эмоции и оставляют впечатления на всю жизнь. Сейчас в регионе обитает около 12 видов семейства совиных, только в Богородской районе расположено около 17 гнезд длиннохвостой неясыти", - рассказал орнитолог Алексей Левашкин.

Специалисты по охране дикой природы напомнили, что сейчас многие птенцы учатся летать, их называют "слётками". Если вы обнаружите их в лесу - помогать им птицам не нужно, поскольку заботливые родители не оставляют их без присмотра.

А посмотреть на жизнь сов можно на экскурсии с профессионалами, которые знают повадки этого хищника и места их обитания. Для любознательных нижегородцев организуются специальные экотуры.

Ранее сообщалось, что птенцов краснокнижного черного аиста впервые удалось окольцевать в Нижегородской области.

Кроме того, занесенных в Красную книгу Нижегородской области птиц удалось сфотографировать местному орнитологу. Уникальных птиц он смог запечатлеть под землей.