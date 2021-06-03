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Общество

Автомобиль арестовали у жителя Дзержинска за долги по отоплению и горячей воде

09 июня 2021 13:58  [48] Общество

Фото: пресс-служба компании

Автомобиль арестовали у жителя Дзержинска за долги по отоплению и горячей воде. Об этом сообщает Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, арест транспортного средства был осуществлен во дворе дома по пр. Свердлова, д. 73 судебным приставом в ходе очередного рейда, организованного Нижегородским филиалом АО "ЭнергосбыТ Плюс" на прошлой неделе. В результате легковой автомобиль Suzuki Grand Vitara был погружен на эвакуатор и отправлен на штрафстоянку.

В течение 10 дней автовладелец может вернуть себе транспортное средство при условии полного погашения задолженности. Основной долг за отопление и горячую воду по исполнительному производству составляет 395 тысяч рублей, пени - 132 тысяч рублей, госпошлина – 7 тысяч рублей.

Кроме этого, должнику необходимо оплатить услуги эвакуатора и штрафстоянки, а также исполнительский сбор службы судебных приставов в размере 7% от общей суммы долга. Если задолженность не будет погашена, то автомобиль реализуют через специализированную организацию. Часть вырученных денежных средств направят на оплату долга перед ресурсоснабжающей организацией. Предварительно автомобиль был оценен в сумму 900 тысяч рублей.

"Мы регулярно напоминаем жителям о последствиях неоплаты коммунальных услуг. Сейчас у нас проходит информационная кампания "На дачу – без долгов", где мы еще раз обращаем внимание жителей на необходимость оплаты задолженности. В отношении данного гражданина было вынесено несколько судебных приказов. В квитанции ежемесячно ему выставляли сумму к оплате с учетом долга, однако он сознательно не погашал задолженность. И поэтому оказался в ситуации, когда у него арестовали автомобиль", - подчеркнул директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

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