Модернизация звездного зала начинается в Нижегородском планетарии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Модернизация большого звездного зала начинается в Нижегородском планетарии им. Гречко. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

"С завтрашнего дня мы приступаем к модернизации звездного зала в Нижегородском планетарии, финансирование будет частично областным, частично городским, частично — по партнерским программам с Роскосмосом и компанией Intel", - рассказал он.

По словам главы города, цифровое проекционное оборудование зала будет приведено в соответствие с мировыми стандартами.

"Отличительная особенность залов такого типа в том, что изображение проецируется сразу на весь купол, что создает иммерсивный эффект и позволяет зрителям полностью погрузиться в происходящее на экране. Зал получит новый высококонтрастный купольный проекционный экран, а также новый интерьер с акустической отделкой. Новая многоканальная акустическая система будет скрыта за экраном", - сообщил Юрий Шалабаев.

Для планетария, впервые в России, будут изготовлены специальные кресла, удобные при просмотре программ на куполе и при проведении лекций и конференций в стандартном положении.

На время проведения работ зал будет закрыт. Он возобновит свою работу к юбилею Нижнего Новгорода.

Юрий Шалабаев добавил, что в этом году также планируется благоустройство площади вокруг планетария. В ходе работ будут обустроены новые газоны, установлены урны и малые архитектурные формы.

Кроме того, администрация Нижнего Новгорода в 2022 году планирует заявить данную территорию в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды".

"Нужно привести в порядок все пространство от планетария до метромоста, чтобы люди, посетив планетарий, могли с комфортом погулять по набережной", - написал глава города.

СПРАВКА (с сайта планетария):

Большой звездный зал Нижегородского планетария открылся 4 октября 2007 года. Он рассчитан на 174 посадочных места. В зале установлен 16-ти метровый полусферический купол-экран.