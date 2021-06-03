Детская площадка появится в Нижегородском кремле Общество

Детская площадка появится в Нижегородском кремле, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на подрядную организацию.

В рамках благоустройства территории кремля, уже практически на 80% произведены работы в еловом сквере. Там появится две зоны: для тихого отдыха и прогулок в тени деревьев и для активного времяпрепровождения. Там же будет установлена и детская площадка.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, еловый сквер – знаковая площадка, которая посвящена детям. Кроме игровых элементов, здесь будет построено несколько башен, воссоздающих представление о деревянной крепости, такой как раньше был Нижегородский кремль.

Еловый сквер по задумке авторов - логичное продолжение любимой детьми площади военной техники с мемориалом "Горьковчане-фронту".

"Новая концепция развития Нижегородского кремля предполагает переосмысление его роли в повседневной жизни города. Нижегородский кремль становится культурно-образовательным центром, духовно-просветительским комплексом и общественным пространством", - подчеркнул Андрей Бетин, добавив, что территория у 14-го и 11-го корпусов Кремля, которыми раньше не пользовались, также будут благоустроены.

Уже сейчас в Нижегородском кремле началась посадка многолетних растений и цветов. Всего же будет высажено 107 деревьев, из которых 39 лиственных и 68 хвойных, а также более трех тысяч кустарников.

Стоит отметить, что при благоустройстве кремля максимально сохранены все зеленые насаждения - массив взрослых елей и лип.

В настоящее время ведется монтаж фонарей освещения, устанавливаются малые архитектурные формы - скамейки, игровые элементы, качели. Завершается мощение дорожек и тротуаров гранитными плитами. Кроме того, с учетом пожеланий нижегородцев в сквере разместят кафе, а поблизости от прогулочной и игровой зон установят автономный туалетный модуль.

Работы по благоустройству Нижегородского кремля планируется завершить к августу этого года. Попасть в еловый сквер будет удобнее через Никольскую башню или со стороны Пороховой башни.