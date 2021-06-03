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Политика

"Единая Россия" отчитается перед нижегородцами о своей работе за пять лет

09 июня 2021 18:42  [1] Политика

Фото: Пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Нижегородское отделение "Единой России" отчитается перед жителями за работу, проделанную в последние пять лет. Такое решение было принято сегодня, 9 июня, в ходе очередной конференции, которая прошла в Нижнем Новгороде.

Как напомнил сенатор Российской Федерации, первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Александр Вайнберг, в этом году состоятся важнейшие политические события не только этого года, но и следующих пяти лет. Участие в избирательной кампании потребует от всех максимальных усилий.

"Нам необходимо оправдать высокое доверие и надежды жителей. Первым серьезным испытанием и проверкой для нас стало предварительное голосование. Мы заручились поддержкой более 125 тысяч человек. Сейчас мы должны дойти до каждого нижегородца, выстроить открытый диалог, рассказать о реальных делах и достижениях за пять лет. Оценку партии и ее кандидатам будут давать, в том числе, и по итогам вклада в развитие нашей страны и региона, по тем реальным шагам, которые "Единая Россия" предприняла в деле экономического и социального развития", - подчеркнул Александр Вайнберг.

Как отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, сентябрьские выборы депутатов Государственной Думы и регионального парламента – важнейшее политическое событие, которое окажет серьезное влияние на развитие страны и региона в ближайшую пятилетку.

"За время работы VI созыва регионального парламента было принято множество законов, направленных на повышение качества жизни нижегородцев, поддержку социально незащищенных категорий граждан, семей с детьми, развитие экономики, сельского хозяйства, социального предпринимательства, инициативного бюджетирования. Вместе с правительством области мы оперативно реагируем на вызовы времени и решаем первоочередные задачи. Депутаты Законодательного собрания ведут активную работу в своих округах, помогая людям на местах, участвуя в реализации партийных проектов. Главное, что жители видят ее результаты", - сказал Евгений Люлин.

Также в ходе Конференции были избраны делегаты ХX Съезда "Единой России". Нижегородское региональное отделение партии представят Андрей Гнеушев, Павел Карасев, Евгений Костин, Евгений Лебедев, Анатолий Лесун, Евгений Люлин, Василий Найденко, Юрий Станкевич, Юрий Шалабаев.

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Теги:
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