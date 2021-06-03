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Общество

Глеб Никитин обсудил с президентами ОСИГ и World Media and Events Limited развитие нижегородского турпотенциала

09 июня 2021 19:28  [66] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грантом Бабасяном и президентом организации World Media and Events Limited Грэмом Куком развитие туристического потенциала региона, сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Встреч состоялась 9 июня и прошла в рамках финала конкурса "Мастера гостеприимства", который проходит в эти дни в Нижнем Новгороде.

Как отметил Глеб Никитин, в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода наблюдается повышенный интерес к Нижегородской области со стороны профессионального турсообщества, разрабатываются новые маршруты и планируется инвестразвитие отрасли туризма. Он также напомнил, что в пандемийный 2020 год более 1 300 субъектов туриндустрии получили поддержку, это "позволило сохранить коллективы и формат работы". Губернатор Нижегородской области отметил, что в регион в 2021 году
посетит более 2 млн туристов.

Президент ОСИГ Грант Бабасян поблагодарил Глеба Никитина за возможность проведения в Нижнем Новгороде финала конкурса "Мастера гостеприимства", добавив при этом, что регион активно развивается, и "в ближайшее время может войти в ТОП-5 детского, семейного, экологического и других видов туризма".

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Теги:
Визиты Глеб Никитин Туризм
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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