Женщина погибла в ДТП с ГАЗелью на трассе в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Женщина погибла в ДТП с ГАЗелью на трассе в Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 9 июня в 16:20 на 362 км а/д Москва-Уфа в Володарском районе.

61-летняя водитель Mitsubishi Pajero при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении другому транспортному средству и совершила столкновение с автомобилем ГАЗель.

В результате ДТП женщина скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу.