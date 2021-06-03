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Женщина погибла в ДТП с ГАЗелью на трассе в Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по Нижегородской области.
Согласно информации, автоавария произошла 9 июня в 16:20 на 362 км а/д Москва-Уфа в Володарском районе.
61-летняя водитель Mitsubishi Pajero при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении другому транспортному средству и совершила столкновение с автомобилем ГАЗель.
В результате ДТП женщина скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу.
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