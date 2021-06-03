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Происшествия

Женщина погибла в ДТП с ГАЗелью на трассе в Нижегородской области

10 июня 2021 09:21  [65] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Женщина погибла в ДТП с ГАЗелью на трассе в Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 9 июня в 16:20 на 362 км а/д Москва-Уфа в Володарском районе.

61-летняя водитель Mitsubishi Pajero при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении другому транспортному средству и совершила столкновение с автомобилем ГАЗель.

В результате ДТП женщина скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу.

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Теги:
ДТП
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