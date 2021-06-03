Команда специалистов "Т Плюс" из Нижнего Новгорода стала победителем "CASE-IN" Общество

Фото: пресс-служба компании

Команда молодых специалистов "Т Плюс" из Нижнего Новгорода стала победителем специальной лиги инженерного чемпионата "CASE-IN". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, защита кейсов проходила в начале июня в Москве. Победив в специальной лиге Т Плюс, команда Gorky STeam получила право участвовать в осеннем отраслевом кубке "CASE-IN" в сфере энергетики и топливной промышленности.

В состав команды входили сотрудники Нижегородских филиалов Т Плюс и ЭнергосбыТ Плюс Дмитрий Молев (капитан команды), Евгений Грищенко, Роман Попов, Дмитрий Цыгоров, Виктория Федорчатенко. Готовил энергетиков к чемпионату ментор команды, начальник теплотехнического отдела Нижегородского филиала Т Плюс Сергей Глумов.

"Для успешной защиты кейса необходимо тщательно проработать все детали, от технических решений до стиля оформления презентации и текста выступления. Мы участвуем в чемпионате "CASE-IN" третий раз, в прошлом году заняли второе место, теперь стали первыми. Наша победа – это результат слаженной работы команды, длительной подготовки, помощи ментора и поддержки руководства филиала", – рассказал капитан команды Дмитрий Молев.

"Победа в чемпионате подтверждает высокий профессиональный уровень наших молодых специалистов. Участники коллектива продемонстрировали отличную подготовку и командный дух. Уверен, что они достойно представят компанию на национальном уровне", – отметил директор Нижегородского филиала Т Плюс Александр Фролов.

Крупного успеха в чемпионате "CASE-IN" 2021 года добилась еще одна нижегородская команда. Представители Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева заняли первое место в студенческой лиге по направлению "Цифровой атом".

Инженерный чемпионат "CASE-IN" − международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Чемпионат входит в президентскую платформу "Россия — страна возможностей". В этом году чемпионат "CASE-IN" был посвящен теме "Устойчивое развитие".