Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Названы сроки строительства новых линий метро
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 10 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
10 июня 2021 09:43  [29] Команда специалистов "Т Плюс" из Нижнего Новгорода стала победителем "CASE-IN"
10 июня 2021 08:56  [103] Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" проводит информкампанию "Переходи в онлайн"
10 июня 2021 08:32  [173] Три новых штамма коронавируса уже циркулируют в Нижегородской области
09 июня 2021 19:28  [280] Глеб Никитин обсудил с президентами ОСИГ и World Media and Events Limited развитие нижегородского турпотенциала
09 июня 2021 19:20  [309] Глеб Никитин и Константин Тимофеев обсудили судьбу нижегородских ЖК "Солнечный" и "Гелиос"
09 июня 2021 18:30  [342] После нареканий Юрия Шалабаева собственники зданий на Нижневолжской набережной активизировали благоустройство
09 июня 2021 18:06  [301] Детская площадка появится в Нижегородском кремле
09 июня 2021 17:58  [2398] Грозы и град ожидаются в Нижегородской области в ближайшие три часа
09 июня 2021 17:55  [400] "Валдай" начнет курсировать из Нижнего Новгорода в Макарьево и к Шуховской башне 12 июня
09 июня 2021 17:35  [23335] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 9 июня)
Общество

Команда специалистов "Т Плюс" из Нижнего Новгорода стала победителем "CASE-IN"

10 июня 2021 09:43  [29] Общество

Фото: пресс-служба компании

Команда молодых специалистов "Т Плюс" из Нижнего Новгорода стала победителем специальной лиги инженерного чемпионата "CASE-IN". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, защита кейсов проходила в начале июня в Москве. Победив в специальной лиге Т Плюс, команда Gorky STeam получила право участвовать в осеннем отраслевом кубке "CASE-IN" в сфере энергетики и топливной промышленности.

В состав команды входили сотрудники Нижегородских филиалов Т Плюс и ЭнергосбыТ Плюс Дмитрий Молев (капитан команды), Евгений Грищенко, Роман Попов, Дмитрий Цыгоров, Виктория Федорчатенко. Готовил энергетиков к чемпионату ментор команды, начальник теплотехнического отдела Нижегородского филиала Т Плюс Сергей Глумов.

"Для успешной защиты кейса необходимо тщательно проработать все детали, от технических решений до стиля оформления презентации и текста выступления. Мы участвуем в чемпионате "CASE-IN" третий раз, в прошлом году заняли второе место, теперь стали первыми. Наша победа – это результат слаженной работы команды, длительной подготовки, помощи ментора и поддержки руководства филиала", – рассказал капитан команды Дмитрий Молев.

"Победа в чемпионате подтверждает высокий профессиональный уровень наших молодых специалистов. Участники коллектива продемонстрировали отличную подготовку и командный дух. Уверен, что они достойно представят компанию на национальном уровне", – отметил директор Нижегородского филиала Т Плюс Александр Фролов.

Крупного успеха в чемпионате "CASE-IN" 2021 года добилась еще одна нижегородская команда. Представители Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева заняли первое место в студенческой лиге по направлению "Цифровой атом".

Инженерный чемпионат "CASE-IN" − международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Чемпионат входит в президентскую платформу "Россия — страна возможностей". В этом году чемпионат "CASE-IN" был посвящен теме "Устойчивое развитие".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph