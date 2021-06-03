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Политика

Нижегородец Александр Курдюмов назначен ответственным в ЦИК РФ за организацию видеонаблюдения на выборах

10 июня 2021 11:49  [103] Политика
Александр Курдюмов

Александр Курдюмов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец, член Центральной избирательной комиссии РФ Александр Курдюмов назначен ответственным в ЦИК РФ за организацию видеонаблюдения на выборах. Кроме того, в его обязанности входит контроль за соблюдением избирательных прав граждан в труднодоступных районах, контроль прав наблюдателей, а также координация работы по внедрению системы межведомсвенного электронного взаимодействия.

Накануне ЦИК РФ на заседании приняла постановление о распределении обязанностей всех членов нового состава по направлениям деятельности комиссий, а также утвердили кураторство по регионам, которое теперь осуществляется по федеральным округам.

Стоит отметить, что каждый член ЦИК закреплен за соответствующим регионом. Александр Курдюмов назначен куратором Дальневосточного федерального округа – 11 субъектов РФ. А регионы Приволжского федерального округа поделят между собой Евгений Шевченко и Борис Эбзеев.

Напомним, что депутат Государственной думы от Нижегородской области Александр Курдюмов вошел в новый состав ЦИК РФ.

ЦИК состоит из 15 членов, пять из которых назначаются президентом, пять - Советом Федерации и еще пять – Государственной Думой.

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Теги:
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