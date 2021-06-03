Как купить апартаменты на Кипре ?

Хотите ли вы продать свой дом на Кипре из-за наследства, расширения семьи или потому, что хотите улучшить. Или наоборот, хотите купить дом на Кипре, вы попали в нужное место. Тут вы можете бесплатно рекламировать свою недвижимость на Кипре. Если вы продаете или покупаете дом на Кипре, просмотрите наш тематический поиск недвижимости на Кипре!

Купите или продайте свою недвижимость на Кипре через наши тематические страницы. Для провайдера недвижимости, а также для продавца абсолютно бесплатно и без обязательств, а также без комиссии. Все объявления о недвижимости также бесплатны для агентов по недвижимости. Как брокер, компания сделает вам индивидуальное и ни к чему не обязывающее предложение о разделении комиссионных для каждой заинтересованной стороны, участвующей в продаже дома на Кипре. Агенты по недвижимости в https://dom.com.cy/catalog/sale/type-house/ решают в каждом отдельном случае, хотят они принять перспективу или нет.

Если вы хотите продать одну из своих недвижимостей или если вы хотите продать особую недвижимость со знанием дела с помощью профессионального брокера или специализированного брокера, пожалуйста, свяжитесь с ними.

Вы знаете кого-нибудь, кто хочет продать свою недвижимость на Кипре? В компании уверены, что наверняка найдут на него покупателя. Если недвижимость еще не известна им и они могут успешно ее продать, вы, как консультант, имеете право на комиссию в размере 10% от полученного нами агентского вознаграждения. Неважно, квартира это, дом на Кипре, земельный участок или коммерческая недвижимость.

Высокая стоимость в курортных регионах

Цены, конечно, сильно зависят от региона и точного местоположения недвижимости - чем популярнее район, тем дороже недвижимость. Цены особенно высоки на популярных курортах, таких как Пафос, и в зонах отдыха с полями для гольфа.

Если вы ищете действительно большую недвижимость с обширной территорией и бассейном, вам, как правило, придется собрать более 600 000 евро. Здесь тоже, конечно, зависит от местоположения и инфраструктуры. Цены в Никосии могут во много раз превышать указанную здесь сумму, а большой дом с бассейном в других районах можно купить намного дешевле.

Налоги и официальные сборы

Если вы планируете купить недвижимость на Кипре, вы всегда должны учитывать все дополнительные расходы, такие как официальные сборы и налоги: сборы за перевод, налоги на недвижимость, гербовый сбор и любые ипотечные кредиты или кредиты. Это может увеличить фактическую закупочную цену примерно на 11 процентов. Кроме того, должна быть возможность возмещения этих затрат в случае продажи.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.